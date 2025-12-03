Del rock a la cumbia: el giro inesperado de Juanes en “Muérdeme”

Juanes sorprende con el lanzamiento de “Muérdeme”, el tercer sencillo de adelanto de su esperado duodécimo álbum. En esta propuesta, el artista colombiano ganador de 29 premios Grammy y Latin Grammy se une a Bomba Estéreo para crear una cumbia retro y sexy, que utiliza el baile como vehículo para reavivar la pasión en las relaciones.

“Quería llevar la cumbia a un lugar diferente, armónicamente. Una cumbia sexy, con guitarras vintage que recuerdan el sonido de los años 60 y 70 en Medellín. Tener a Li en la canción es muy especial”, afirmó Juanes sobre esta colaboración con Liliana Saumet.

Por su parte, Li destacó la conexión espiritual y artística que sintió trabajando con Juanes: “Ha sido increíble porque es un gran artista y una gran persona. La canción quedó hermosa”.

“Muérdeme” fue co-producida por Juanes y Nico Cotton, y escrita por Juanes, Li Saumet, Gale y Emmanuel Briceño. El sencillo llega acompañado de un vibrante videoclip filmado en Santa Marta, dirigido por Diego Cadavid y Mario Alzate, donde Juanes y Li observan un encuentro amoroso anónimo en un escenario tropical.

Este lanzamiento sigue a los anteriores adelantos del álbum: “Una Noche Contigo”, una serenata clásica con influencias de Otis Redding, The Beatles y Juan Gabriel, y “Cuando estamos tú y yo”, una historia de amor a primera vista.

Con la expectativa que generan estos sencillos, el próximo álbum de Juanes, previsto para el primer trimestre de 2026, promete ser uno de los lanzamientos más importantes del año. Además, el artista fue reconocido por Billboard como “El mejor artista de rock latino del siglo XXI” y confirmó su participación como headliner en el Festival Internacional de Viña del Mar 2026, donde actuará el 25 de febrero.