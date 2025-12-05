Capturan a presunto implicado en el atentado al edificio en el que funciona RCN en Pasto

Pasto - Nariño

El 25 de noviembre, un artefacto explosivo improvisado fue lanzado contra un edificio ubicado en el centro de Pasto donde funcionan establecimientos comerciales y las instalaciones de RCN Radio, tras el hecho, se activó de inmediato un plan de investigación y seguimiento, apoyado en cámaras de seguridad que permitieron reconstruir los movimientos del responsable antes y después del ataque.

La detonación, por fortuna no dejó personas heridas, pero sí daños materiales y alerta entre los establecimientos comerciales y ciudadanía por lo que se activó un plan de seguridad denominado ‘Nariño 360’ para fortalecer los dispositivos de Policía y Ejército de cara al desarrollo del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto.

Capturan presunto implicado en atetado

Tras varias semanas de seguimiento, las autoridades lograron identificar al presunto autor material del ataque, la operación se ejecutó el 3 de diciembre en la comuna 10 de Pasto, donde el sospechoso fue ubicado y capturado.

“Gracias a una articulación entre la Seccional de Investigación Criminal, inteligencia policial y el Cuerpo Técnico de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la Nación, se logra la captura del autor material del lanzamiento de este artefacto explosivo, gracias al seguimiento a través de las cámaras de seguridad pudimos identificarlo y hacer efectiva la orden de captura” señaló el coronel Hernando Calderón, comandante de la Policía Metropolitana de Pasto.

Las autoridades establecieron que el detenido habría pertenecido en el pasado a un grupo al margen de la ley y que, en días recientes, habría sido contactado para ejecutar el ataque, según la investigación, le habrían ofrecido una suma de dinero por lanzar el artefacto contra la sede radial, pago que finalmente no se concretó.

El hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía y ya cuenta con medida de aseguramiento intramural mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las motivaciones y posibles autores intelectuales.

Refuerzan medidas de seguridad en Pasto

En medio de estos hechos, la Policía anunció un refuerzo de seguridad para la temporada de fin e inicio de año con un despliegue de 400 uniformados adicionales que llegarán a la capital nariñense para fortalecer las labores de vigilancia en zonas comerciales, avenidas principales y eventos programados para estas fechas.

Junto a este incremento de personal, se sumará el uso de herramientas tecnológicas, entre ellas drones y sistemas de monitoreo que permitirán ampliar la capacidad de reacción ante situaciones de riesgo.

Estas estrategias hacen parte del plan departamental denominado Nariño 360, orientado a prevenir hechos de criminalidad y garantizar el desarrollo de actividades económicas y culturales durante la temporada.