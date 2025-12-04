Urabá: Capturado hombre al que perseguían desde 2019; su escolta había matado a dos policías

Turbo- Antioquia

La policía Urabá reportó la captura de un hombre al que le seguían la pista desde el 2019, cuando se desempeñaba como jefe de finanzas de la subestructura Fernando Oquendo Estrada del Clan del Golfo. La policía detuvo a este presunto ilegal en la población de Turbo.

El GAULA Urabá realizó el operativo en el que cayó en manos de la justicia Carlos Mario Beltrán Araujo, conocido como alias “Junior”, con orden de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada.

“Igualmente, está involucrado dentro de la investigación por el homicidio de dos uniformados en el año 2019, en el corregimiento del tres, municipio de Turbo. Con esta captura, reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad en la subregión de Urabá”.

Según la policía, la muerte de los uniformados se registró en el 2019 en medio de un operativo del GAULA y la SIPOL contra alias Junior; en ese momento, para ayudar a que se fugara, uno de sus escoltas habría disparado contra los policiales.