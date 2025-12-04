Transmetro presenta 20 nuevos buses desde el Puente Pumarejo

Desde el icónico Puente Pumarejo, Transmetro y Scania presentaron una nueva incorporación a su operación: 20 buses que fortalecerán el transporte masivo del área metropolitana de Barranquilla. La gerente de ciudad, Ana María Aljure, destacó que este avance hace parte del proceso de modernización del sistema.

“Estamos muy contentos. Aquí nuestro alcalde ha hecho una operación muy buena para la ciudad. Recordemos que fue una promesa de campaña tener 80 buses nuevos para Transmetro. Ya prácticamente es una realidad: el semestre anterior entregamos 40 y ahora estamos entregando 20”, afirmó.

Lo que viene: más buses en enero

Aljure anunció que en enero llegarán 20 buses adicionales, completando 40 vehículos renovados en esta etapa.

“Antes de finalizar enero estaremos entregando los otros 20. Esto significa mejor calidad de vida para nuestra gente, una forma más tranquila y cómoda de llegar a su destino”, señaló.

Tecnología y confort para los usuarios

Los nuevos buses contarán con Wi-Fi, cámaras de reconocimiento facial, cámaras de seguridad y un sistema que detecta fatiga en los conductores, además de puertos para cargar celulares durante el recorrido.

Inclusión y accesibilidad como prioridad

La funcionaria subrayó los avances en accesibilidad del sistema: “Estos buses articulados tienen un sistema tipo ascensor que permite subir sillas de ruedas con comodidad y seguridad. Esto representa una mejora real para las personas con discapacidad y sus cuidadores”.

Meta 2026: una flota totalmente renovada

Con esta entrega, Transmetro completa 40 buses nuevos incorporados entre 2024 y 2025. La administración distrital mantiene como objetivo llegar a 80 vehículos renovados en 2026, consolidando un sistema más moderno, seguro e inclusivo.