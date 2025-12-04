¡Atención gamers! Los eSports se tomarán Barranquilla: aquí le contamos

Barranquilla se prepara para recibir a miles de fanáticos de los videojuegos, el cosplay y la cultura geek en el Gamercon Barranquilla 2025, un evento que busca consolidarse como el encuentro gamer más grande del Caribe colombiano. La cita será el próximo 14 de diciembre en el Pabellón de Cristal del Malecón del Río, donde se espera la asistencia de más de 1.500 personas.

Un evento para todas las edades

La convención reunirá a jugadores competitivos, familias, cosplayers, importantes marcas del sector tecnológico y creadores de contenido en una jornada dedicada al entretenimiento digital. Según los organizadores, el público principal estará conformado por jóvenes con edades entre los 16 y 30 años, aunque también se espera la asistencia de niños, adolescentes y adultos interesados en la cultura geek y los videojuegos.

Espacios para profesionales y aficionados

El corazón del evento será la zona competitiva, donde se desarrollarán torneos de títulos como Valorant, FIFA, League of Legends, Counter-Strike 2 y Super Smash Bros, todos narrados en vivo y con premiaciones para los ganadores.

Además, también se contará con una zona recreativa con estaciones de juegos como Mario Kart, Tetris, Just Dance, Mortal Kombat y torneos de ajedrez, pensado para las familias y jugadores aficionados.

Concurso de Cosplay

Uno de los puntos más llamativos será el Concurso de Cosplay, que incluirá categorías infantil y adulta, jurados invitados y desfiles en tarima. Además, habrá zona fotográfica, stands de marcas, exhibiciones de coleccionistas, shows en vivo y activaciones interactivas.

Gamercon 2025 apunta a brindar una experiencia inmersiva que mezcla tecnología, entretenimiento y comunidad, proyectando a Barranquilla como una de las ciudades con mayor crecimiento en cultura gamer en el país.