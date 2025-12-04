Medellín

Símbolo de transformación: los Premios Changó reconocieron el liderazgo afrodescendiente en Medellín

El evento exaltó el liderazgo, la sabiduría ancestral, los maestros étnicos y los procesos de identidad afro en la ciudad.

Foto: Alcaldía de Medellín

Yesenia Palacios Salazar

Medellín

En la séptima edición de los Premios Changó, se celebró el reconocimiento de personas, colectivos, entidades y procesos identitarios que visibilizan la identidad étnica y el desarrollo de las comunidades en Medellín.

La velada se llevó a cabo en la Universidad Nacional, en la Sede Facultad de Minas, y contó con la presencia de delegados de la Administración Distrital, líderes y lideresas representantes de la comunidad negra, afrodescendiente, raizal y palenquera (NARP).

Johnatan David Hernández Serna, gerente de Etnias, expresó: “Fueron más de 44 postulaciones, para elegir seis líderes. Tuvimos más de 15 jurados. Reconocemos todo ese liderazgo que tenemos como ciudad y que ayuda a que la cultura y la identidad prevalezcan”.

Categorías galardonadas

Entre las premiaciones se encontraron: Vodú Afro, consagrada a resaltar el liderazgo comunal, en el que fue exaltada María del Mar Rivas Cuéllar por su compromiso con el bienestar territorial. Sabedores, en el que se rindió homenaje a Deyanira Valdés, guardiana de conocimientos ancestrales. Muntu Afro, que reconoció a la Red Nacional de Mujeres Afrocolombianas Kambirí, entre otros.

Este evento es símbolo de los fortalecimientos de líderes y lideresas en el tejido social de Medellín que enriquecen la dignidad cultural y defienden los derechos humanos para avanzar hacia una sociedad diversa, justa y consciente de la pluriculturalidad de la ciudad.

