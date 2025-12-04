Selección Colombia de baloncesto entra en la recta final de su preparación para Sudamericano Sub-17

La Selección Colombia Sub-17 masculina de baloncesto ultima detalles para lo que será su participación en el Sudamericano de la categoría, el cual se estará disputado entre el 9 y 15 de diciembre en Asunción, Paraguay.

El certamen es de alta importancia, dado que es clasificatorio para el Pre Mundial del próximo año, el cual cuenta con proyección directa al Mundial Sub-19, que se celebrará en el año 2027.

Colombia ya ha realizado tres microciclos de preparación, lo cual le permitió al entrenador Tomás Díaz, mismo técnico de la Selección de mayores, definir la lista de 12 jugadores. El equipo cuenta también con cuota internacional: tres jugadores que residen y compiten en Estados Unidos: Mathius Bernal, Santiago Ríos y Andrés Felipe Hernández; y uno en España, Leonardo Restrepo.

Colombia se ubica en el Grupo A del certamen, junto a Uruguay, Argentina y Ecuador; por su parte, el Grupo B está compuesto por Brasil, Venezuela, Chile y Paraguay. La Selección deberá ganar dos partidos para avanzar de fase, buscando uno de los tres cupos al Pre Mundial.

Colombia buscará superar el quinto lugar de la categoría, aspirando a clasificar también a la Copa América. La delegación nacional estará viajando el lunes 8 de diciembre a Asunción, Paraguay, con la convicción de competir, sorprender y dejar al baloncesto colombiano en lo más alto.