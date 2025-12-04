Colombia sigue arrasando en los Juegos Bolivarianos: Así quedó la tabla de Medallería

Kevin Quintero celebra con una de sus medallas de oro ganadas en los Juegos Bolivarianos / Twitter: @MinDeporteCol

Colombia está cada vez más cerca de alcanzar su cuarto título consecutivo de los Juegos Bolivarianos. Terminada la decimotercera jornada de competencia en las justas de Lima, Perú, la delegación nacional sigue ampliando su diferencia con Venezuela.

Este miércoles, en el cierre del ciclismo de pista, los deportistas del país se colgaron 29 medallas más, de las cuales 11 fueron de oro, 9 de plata y otras 9 de bronce.

En total, Colombia cuenta 263 medallas, superando la barrera de los 100 metales dorados, con un total de 107, 92 medallas son de plata y 64 de bronce. La distancia con Venezuela, su principal perseguidor, ya son de 38 oros.

Una vez más el atletismo fue el deporte que más títulos le significó al país a lo largo de la jornada. Durante este miércoles, de las 11 medallas de oro, cinco se lograron en esta disciplina, dos más desde el ciclismo de pista y otras dos con la gimnasia rítmica. Entretanto, el judo y el bowling aportaron de a un oro.

Este jueves se cumplirá la decimocuarta jornada, día en que se entregarán 51 medallas de oro. Habrá acción en el atletismo; balonmano; béisbol; bowling; boxeo; cricket; gimnasia rítmica; gimnasia trampolín; golf; karate; natación artística; pelota vasca; remo; skateboarding; tenis; tenis de mesa; voleibol playa, voleibol femenino y wushu.

Tabla de Medallería de los Juegos Bolivarianos 2025