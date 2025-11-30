¡F1 al rojo vivo! Max Verstappen gana el GP de Qatar: así queda la clasificación de pilotos. (Photo by Rudy Carezzevoli/Getty Images) / Rudy Carezzevoli

¡Definición de infarto en la Fórmula 1! Este domingo se llevó a cabo la carrera del Gran Premio de Qatar, instancia en la que se coronó el neerlandés Max Verstappen. Con este triunfo, el piloto neerlandés llegará a la última carrera del año con posibilidades de ganar su quinto título mundial.

McLaren no supo leer el guion de carrera tras el safety car provocado en la vuelta 7 con el accidente entre Hulkenberg y Gasly, circunstancia que aprovechó Verstappen para marcar la pauta de carrera en un agresivo juego de pizarras en boxes en el que salieron claramente beneficiados tanto el piloto de Países Bajos como Carlos Sainz.

Kimi Antonelli (Mercedes) acabó quinto, perdiendo una posición sobre Lando tras cometer un error en la vuelta 56, mientras que su compañero de equipo, George Russell, finalizó sexto, por delante de un Fernando Alonso que coqueteó con la quinta plaza, llegó a descolgarse hasta la octava y que al final recuperó una posición tras pinchar el francés Isack Hadjar (Bull Racing).

En un final más que accidentado, el brasileño Gabriel Bortoleto consiguió meterse en la 13ª plaza y el argentino Franco Colapinto concluyó 14º en el trazado catarí.

Con este desenlace en Lusail, el título se decidirá en Abu Dabi -última carrera del campeonato-, dibujándose un desenlace más que ajustado con Norris aun liderando la clasificación con 408 puntos, aunque ahora con Max a solo 12 (396) y Piastri a 16 (392).

Clasificación mundial de pilotos en la F1

Pos. Piloto Escudería Puntos 1. Lando Norris McLaren 408 2. Max Verstappen Red Bull 396 3. Oscar Piastri McLaren 392 4. George Russell Mercedes 309 5. Charles Leclerc Ferrari 230 6. Lewis Hamilton Ferrari 152 7. Kimi Antonelli Mercedes 150 8. Alexander Albon Williams 73 9. Carlos Sainz Williams 64 10. Isack Hadjar Racing Bulls 51

¿Cuándo se define el título mundial de la Fórmula 1?

El título del Mundial de la Fórmula 1 se definirá el domingo 7 de diciembre, cuando se dispute la última carrera de la temporada 2025 en el Gran Premio de Abu Dabi. La competencia iniciará sobre las 8 de la mañana en Colombia y en Caracol Radio puede seguir todas las emociones.

¿Qué necesita Lando Norris para ganar el Mundial de la Fórmula 1?

Si Lando Norris queda entre el primer y tercer puesto en Abu Dabi, se consagrará campeón de la Fórmula 1, sin importar lo que haga Max Verstappen. De quedar en posiciones más bajas, deberá esperar que la diferencia respecto al neerlandés no supere los 12 puntos.

¿Qué necesita Max Verstappen para ganar el Mundial de la Fórmula 1?

Teniendo en cuenta que está 12 puntos por debajo del líder Lando Norris, Max Verstappen debe ganar en Abu Dabi y esperar que el piloto de McLaren quede al menos en la cuarta colocación.