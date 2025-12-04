“Se ha derramado mucha sangre, para que los berracos gringos no se metan tanta cocaína”: Petro

Este jueves, realizaron la Ceremonia de Oficiales de la Escuela Militar José María Córdova de Bogotá, en donde el presidente Gustavo Petro emprendió un discurso sobre la coyuntura del país y ante la advertencia del mandatario estadounidense, Donald Trump sobre Colombia.

El Presidente afirmó que la soberanía de Colombia se defiende con la vida, advirtió que el país no se deja amenazar y puntualizó en que cualquier diferencia con otros gobiernos debe tramitarse a través del diálogo, en condiciones de respeto y sin presiones.

“Colombia no se deja amenazar, y el que pase de la amenaza a la acción, solo despertará al jaguar que está dormido”, señaló.

En ese momento, ordenó a las Fuerzas Militares a defender con la vida la soberanía del país.

“Como seres humanos se dialoga, no bajo amenaza”, reiteró.

El mandatario recordó el alto costo humano que ha dejado la lucha contra el narcotráfico en el país y en América Latina durante las últimas décadas, y cuestionó que pese a las miles de vidas que ha costado.

“Aquí hemos puesto sangre por litros, sangre y sangre por luchar contra el narcotráfico hace medio siglo, para que los berracos gringos no se metan tanta cocaína a la cabeza, y entonces las gracias son un insulto...No tienen porqué insultarnos, allá no han muerto, aquí sí”, reiteró.

Volvió a denunciar irregularidades en la Supervigilancia

En medio del discurso, el mandatario volvió a denunciar las irregularidades que encontró en empresas de seguridad que están entregando armas a los grupos criminales.

“Estamos armando a los criminales.., el Estado está potenciando al crimen”, señaló.