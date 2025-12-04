Por temporada de vacaciones, en Boyacá insisten en vacunación y cuidados frente a la fiebre amarilla

La Secretaría de Salud de Boyacá reiteró el llamado a la ciudadanía para reforzar las medidas de protección contra la fiebre amarilla durante la temporada de vacaciones.

La entidad insistió en la necesidad de consultar el Mapa de Zonas de Riesgo y los puntos de vacunación habilitados por el Ministerio de Salud, con el fin de planear los viajes de manera segura.

De acuerdo con el Ministerio, la fiebre amarilla es una infección viral grave, de tipo hemorrágico, que puede ser letal y se transmite por la picadura de mosquitos infectados, en especial de las especies Aedes y Haemogogus. Estos vectores pueden contagiar tanto a humanos como a primates, lo que facilita la circulación del virus en zonas selváticas y rurales.

Las autoridades sanitarias recomiendan a los viajeros que tengan como destino regiones de clima cálido y alta humedad revisar previamente la clasificación de riesgo disponible en línea y adoptar medidas de protección: uso de repelente, ropa que cubra la piel, toldillos y otros elementos que reduzcan la exposición a mosquitos.

La vacuna debe aplicarse por lo menos diez días antes del desplazamiento.

“En Boyacá tenemos ocho municipios catalogados como de alto riesgo: Maripí, Muzo, Otanche, Páez, Pauna, Puerto Boyacá y San Pablo de Borbur y uno en muy alto riesgo, Cubará. Todas las personas a partir de los nueve meses deben estar vacunadas. Contamos con biológicos suficientes para atender a la población”, señaló Sandra Antolínez Aunta, referente del PAI en el departamento.

La inmunización sigue siendo la herramienta más eficaz para evitar la enfermedad: una sola dosis ofrece protección de por vida y alcanza su máxima eficacia un mes después de la aplicación.