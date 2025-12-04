MinDefensa expone ante la Procuraduría la estructuración del proceso para adquirir los aviones Gripen

Colombia

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se sentó con la Procuraduría General de la Nación para presentar el paso a paso en la estructuración del proceso de contratación para la compra de las aeronaves de superioridad aérea Gripen, uno de los proyectos estratégicos más relevantes para la modernización de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

El encuentro se realizó a petición del propio ministro, quien el pasado 18 de noviembre solicitó formalmente al ente de control acompañar de manera preventiva todo el proceso contractual, con el fin de garantizar verificaciones externas independientes y blindar la adquisición bajo los más altos estándares de transparencia.

Durante la jornada, el ministro Sánchez y su equipo repitieron que el Ministerio de Defensa ha actuado “con apertura absoluta” frente a los organismos de control, ofreciendo acceso a la totalidad de la información y a cada fase del proyecto.

Subrayaron que el proceso ha sido manejado con estricta rigurosidad técnica, mediante la revisión permanente de fuentes, protocolos, estudios de planeación y criterios operativos.

“El compromiso es claro: los recursos públicos son sagrados”, enfatizó el ministro, al señalar que la presencia de los entes de control es tanto necesaria como positiva para dar certeza sobre el cumplimiento de los principios de la función administrativa y las reglas de la contratación estatal.

Avión Gripen. Foto: Getty Images / Photofex-AT Ampliar

La cartera de Defensa dijo que esta supervisión institucional refuerza la legitimidad del proyecto y contribuye a asegurar que la renovación de las capacidades aéreas estratégicas del país se adelante bajo parámetros de transparencia, calidad y responsabilidad fiscal.