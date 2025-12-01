Saab defiende transparencia y alcance del contrato para la compra de aviones Gripen en Colombia

Colombia

La empresa Saab emitió este 1 de diciembre de 2025 un comunicado en respuesta a cuestionamientos surgidos sobre el contrato firmado recientemente entre la compañía y el Gobierno de Colombia para la adquisición de una nueva capacidad de superioridad aérea.

Según la firma, el proceso cumple con los más altos estándares de transparencia, ética y supervisión internacional.

Saab señaló que el acuerdo contempla la entrega de 17 aeronaves de última generación, entre ellas 15 Gripen E monoplaza y 2 Gripen F biplaza, además de sensores avanzados, radares de alta precisión, simuladores, armamento y un paquete completo de soporte logístico y entrenamiento.

La empresa recalcó que Colombia no deberá pagar de inmediato, pues el esquema financiero distribuye el costo en los siete años de ejecución del programa y protege al país frente a variaciones de precios e inflación.

La compañía enfatizó que el proceso se desarrolló bajo estrictas normas anticorrupción y lineamientos de la OCDE. “La negociación y adquisición se llevó a cabo exclusivamente con representantes oficiales del Gobierno de Colombia y con la contraparte designada por el Estado, acompañados por el Gobierno de Suecia”, afirmó Saab, desmintiendo cualquier participación de intermediarios o terceros externos.

El fabricante también respondió a comparaciones con ofertas hechas a otros países, afirmando que cada propuesta responde a necesidades operativas y exigencias técnicas distintas.

En el caso colombiano, Saab asegura que la nación adquiere “una solución completa e integral de vanguardia”, que incluye entrenamiento, repuestos, simuladores, garantías y requisitos operativos específicos.

Además de los aviones, el acuerdo contempla un paquete de cooperación industrial y transferencia tecnológica orientado a impulsar sectores estratégicos del país.

Entre ellos se incluyen proyectos en energías renovables, instalación de una planta de paneles solares en el Caribe, mejoras en el suministro de agua en La Guajira mediante plantas de desalinización, y capacidades de ciberseguridad y tecnología para la Fuerza Aeroespacial Colombiana.