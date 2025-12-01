SAAB niega participación de Petro y de Verónica Alcocer en negociaciones por los aviones Gripen

En medio de cuestionamientos sobre la negociación para la eventual adquisición de aviones de combate Gripen por parte del Estado colombiano, el director de SAAB en Colombia, Pierre Farkas, respondió a las dudas planteadas sobre la participación del presidente Gustavo Petro, la primera dama Verónica Alcocer y la existencia de intermediarios privados en el proceso.

Farkas aclaró que la intervención del jefe de Estado en las conversaciones fue limitada a una sola reunión, realizada el 2 de abril de este año en la Casa de Nariño, encuentro del que hicieron parte la entonces embajadora de Suecia y ministros del Gobierno.

“Aparte de esto, en nuestra opinión, el presidente no ha sido parte de ninguna otra sesión de negociación”, aseguró, enfatizando en que las discusiones técnicas se han adelantado exclusivamente con los equipos de evaluación, técnicos y financieros del Estado colombiano.

El directivo sueco insistió en que el proceso ha sido acompañado por un equipo de ética y cumplimiento del Gobierno colombiano, así como respaldado por las autoridades suecas durante todo el trámite, que, según dijo lleva entre diez y doce años en desarrollo.

Ante una pregunta sobre si la “actividad social intensa” de la primera dama en Suecia podría tener relación con la negociación, Farkas fue categórico: “La primera dama jamás ha sido parte del proceso, como tampoco lo han sido las previas primeras damas”.

Recalcó dos veces que Verónica Alcocer, esposa del presidente Petro no ha tenido participación “ni antes, ni durante, ni después” del avance de las conversaciones. “Tienen ante ustedes a un hombre que ha sido personalmente parte del proceso por los últimos diez a doce años”, añadió.

El director de SAAB también negó la existencia de intermediarios privados en las negociaciones. Sostuvo que el proceso ha sido manejado únicamente entre las autoridades de los gobiernos de Colombia y Suecia, sin la intervención de terceros.

“Este proceso nunca ha tenido intermediarios (…) ni este gobierno ni los anteriores han ejercido presiones ni tampoco han generado intermediaciones, me refiero específicamente de parte del alto gobierno”, puntualizó.