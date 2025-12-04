¿Nacional se ilusiona con el regreso de Franco Armani? Esto dijo el representante del jugador / Getty Images

Terminó una temporada para el olvido en River Plate. El cuadro comandado por Marcelo Gallardo no logró alzar título alguno en lo corrido del 2025 y, por si fuera poco, su clasificación a la Copa Libertadores depende única y exclusivamente de su máximo rival: Boca Juniors.

En caso de que el Xeneize sea campeón de la Liga Argentina, se liberará un cupo en la tabla anual y gracias a esto clasificaría River. En caso contrario, el Millo disputará la Copa Sudamericana 2026.

Frente a este panorama tan desalentador, los hinchas del equipo han mostrado su descontento frente a los resultados obtenidos y la directiva se encuentra analizando posibles salidas en la plantilla. Uno de los casos que más debate ha generado es el de Franco Armani.

Aunque el experimentado guardameta se ha consolidado como líder y referente del plantel, su edad sería el principal inconveniente a la hora de una renovación. Es por esto que desde Colombia, más exactamente Atlético Nacional, miran la situación de reojo.

¿Nacional se ilusiona con el regreso de Franco Armani?

Martín Araoz, agente de Franco Armani, habló en DSPORTS Radio sobre las posibilidades que tiene su representado para el próximo año. Como era de esperarse, fue cuestionado sobre un eventual regreso a Nacional, recordando las palabras del mismo futbolista, cuando aseveró que su deseo era retirarse en el elenco verdolaga.

Pues bien, Araoz fue certero al negar cualquier posibilidad de ver a Armani vestido de verdolaga en 2026: “No lo veo jugando en Colombia. El fútbol es cambiante, pero ahora no lo veo. Lo veo jugando en River, ganando cosas”.

Franco Armani en su paso por Atlético Nacional. Foto: Colprensa Ampliar

Si bien reconoció que efectivamente hay un deseo de regresar al verde antioqueño, aclaró que esa decisión "no depende de él solamente“. Y agregó: “Yo lo veo bien en River. Contrato tenemos hasta diciembre del año que viene, veremos qué va pasando”.

Finalmente, el representante advirtió que en un futuro, cuando el retiro sea una realidad, ve a Franco Armani trabajando en River Plate, no como director técnico, sino en un rol que le permita dar “un espaldarazo para todos los jóvenes”.