Así comenzará la tabla del DESCENSO en 2026 ¿Cómo quedará el Deportivo Cali?

Jaguares y Cúcuta serán los dos nuevos integrantes de la primera división de Colombia en 2026. Ambos fueron los campeones de los respectivos semestres en el Torneo de Ascenso, así como los dos mejores de la tabla de reclasificación, por lo que ponen fin a su estadía en la segunda categoría.

En el caso del cuadro de Montería, regresa a la A un año después de su descenso. Por su parte, Cúcuta tardó tres años en regresar, luego de perder la ficha de la Dimayor en 2020 por deudas de nómina y fiscales.

Le puede interesar: Cúcuta vence a Real Cundinamarca en la final del Torneo y regresa a la A: resumen y goles

Del mismo modo, quienes ocupen sus lugares en la B serán Envigado (0.85) y Unión Magdalena (0.80), que en la tabla del descenso terminaron con peor promedio acumulado. El cuadro antioqueño sufrió los recientes malos años, mientras que los samarios no pudieron conseguir los resultados necesarios durante el 2025 para mejorar su media.

Así inicia la tabla del descenso en 2026

Vale la pena mencionar que el formato de descenso para 2026, de momento, no ha sido modificado. Por lo tanto, la Dimayor ha establecido en sus reglamentos de competencia que: “Para la elaboración de la Tabla de Descenso, se tendrá en cuenta el promedio de descenso. Este promedio se calculará dividiendo el total de puntos obtenidos entre el total de partidos disputados”.

Lea también: Reclasificación Liga colombiana 2025: Así van los cupos internacionales tras empate de DIM y América

Así las cosas, Jaguares y Cúcuta harán su promedio desde cero y se contará solo lo hecho en 2026. Llaneros tendrá un promedio contando 2025 y 2026, mientras que los 17 equipos restantes acumularán 2024, 2025 y 2026.

Deportivo Cali es el equipo de los llamados grandes que sigue peligrando en la tabla del descenso, pues empezará en el puesto 16 con un promedio de 1,06.