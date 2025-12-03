🔴 Siga EN VIVO y gratis el partido de cuadrangulares en Liga Colombiana entre Santa Fe y Fortaleza

La quinta jornada de los cuadrangulares en el fútbol colombiano inicia este miércoles 3 de diciembre con el partido entre Fortaleza e Independiente Santa Fe en el Estadio Metropolitano de Techo.

Ambos equipos llegan ya eliminados a esta confrontación y sin nada por jugarse en la reclasificación. Así pues, ambos conjuntos van por la honra en estas dos últimas fechas.

Claro está que el León está estrenando director técnico, teniendo en cuenta que Pablo Repetto fue anunciado de cara a la temporada 2026, periodo en el que la Copa Libertadores será el gran objetivo.

Siga EN VIVO la transmisión de Fortaleza vs. Santa Fe

Vea acá el minuto a minuto de Fortaleza vs. Santa Fe