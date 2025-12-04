La comunidad de Raudal Viejo denuncia la instalación de artefactos explosivos en el caserío

Valdivia- Antioquia

La población del Norte de Antioquia sigue siendo afectada por cuenta de las acciones de los grupos ilegales que vulneran sus derechos humanos y que los ponen en constante riesgo por combates en los caseríos e instalación de artefactos explosivos cerca de ellos. El caso más reciente está ocurriendo en zona rural de Valdivia.

Caracol Radio ha conocido una denuncia bastante grave y que se hace pública con la intención de advertir a las autoridades de la zona, las cuales, según fuentes consultadas, ya están enteradas. A este medio de comunicación llegó información referente a la instalación de artefactos explosivos improvisados en pleno caserío del corregimiento de Raudal Viejo de Valdivia, donde las disidencias de alias Calarcá y el Clan del Golfo se han enfrentado.

Las fuentes, a las que por cuestiones de seguridad se les reservará la identidad, le han asegurado a este medio de comunicación que desde hace varios días presuntos integrantes del frente 36 han instalado explosivos en la vía principal que conduce a Raudal Viejo, pero muy cerca de las casas. También informaron que, ante la alerta informada a las autoridades, entre ellas, el Ejército, esos mismos artefactos fueron retirados por los mismos ilegales el pasado martes 2 de diciembre. Pero el riego no disminuye.

Caracol Radio ha recibido información de que la guerrilla ha instalado otros artefactos a pocos metros de algunas casas, incluso en los solares de algunas de ellas. Las fuentes aseguran que, debido a estas situaciones, los moradores de algunas de esas casas se niegan a dormir en esos inmuebles debido al temor a que los detonen en cualquier momento.

Las comunidades solicitan un desminado urgente para mitigar el riesgo en el que están los civiles quienes de nuevo les ruegan excluirlos del conflicto. Por fortuna, este año, según reportes extraoficiales, ningún civil ha resultado afectado con estos artefactos, pero lamentablemente la fuerza pública que adelanta operaciones en el territorio sí.