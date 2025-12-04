Tres familias fueron amenazadas y les robaron más de diez cargas de café en Betulia

Betulia- Antioquia

La noche del martes 2 de diciembre, tres familias de la zona rural del municipio de Betulia, en el suroeste de Antioquia, vivieron varias horas de terror debido a los ladrones. Se llevaron cargas de café, dinero en efectivo y hasta una motocicleta.

Caracol Radio conoció que entre tres y cuatro hombres armados irrumpieron en una zona donde hay varias casas de la vereda El Turro, distante a unos 30 minutos del área urbana; allí reunieron a los habitantes de varias casas en una sola y los intimidaron con armas de fuego; luego los dejaron encerrados en una habitación y procedieron a esculcar algunas casas de donde se robaron entre 10 y 15 cargas de café, partiendo de la base de que cada una de ellas hoy cuesta cerca de tres millones de pesos.

Este medio de comunicación también recibió la información de que se llevaron dinero en efectivo y algunos objetos de valor. Se advierte que las personas afectadas son campesinos trabajadores, no son gente de dinero, solo que esta producción iba a ser utilizada para el pago de deudas adquiridas en el desarrollo de la actividad cafetera y otras responsabilidades propias de la labor agrícola.

Cabe aclarar que sobre este hecho no se ha registrado una denuncia oficial, pero la situación sí ocurrió, aseguraron las fuentes. También se especula que los responsables que presuntamente huyeron en una camioneta podrían ser delincuencia común, pero todo está en indagación preliminar.