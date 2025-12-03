El excongresista David Barguil será la cabeza de la lista al Senado del Partido Conservador

El excongresista David Varguil será la cabeza de la lista al Senado del Partido Conervador

El Directorio Nacional del Partido Conservador aprobó por unanimidad la lista que la colectividad presentará al Senado de la República para las elecciones del próximo año. Según definieron, el excongresista y exprecandidato presidencial, David Barguil, será quien encabece la lista.

“El Directorio Nacional aprobó por unanimidad la lista del Partido Conservador al Senado de la República. Esta lista que estará encabezada por expresidente del Directorio y ex candidato presidencial David Barguil Assis. La lista conservadora cuenta con una amplia representación de líderes regionales, jóvenes y mujeres”.

Por otro lado, Nadia Blel actual senadora y presidenta del Partido, repetirá su aspiración y ocupará el segundo puesto en la lista del Partido, que será abierta.

Allí aparecerán otros nombres como el del senador Marcos Daniel Pineda, la senadora Soledad Tamayo y los representantes a la Cámara Wadith Manzur, Juan Carlos Wills, Armando Zabaraín y Daniel Restrepo, quienes darán el salto a la Cámara alta.

Recordemos que el próximo lunes 8 de diciembre vence el plazo de inscripción de candidaturas al Congreso y que las elecciones legislativas serán el 8 de marzo de 2026, misma fecha en la que se llevarán a cabo las consultas interpartidistas para las elecciones a la Presidencia.