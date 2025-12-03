Elecciones legislativas 2026: Andrés Forero encabezará la lista del Senado del Centro Democrático

Colombia

Este miércoles 3 de diciembre la dirección del Centro Democrático decidió que el representante a la Cámara, Andrés Forero, encabezará la lista que el partido presentará al Senado para las elecciones al Congreso de 2026.

#ATENCIÓN El representante a la Cámara Andrés Forero (@AForeroM) será la cabeza de lista al Senado del Centro Democrático.https://t.co/R0kxQZ2KMp — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 3, 2025

En segundo lugar, estará el exviceministro de Interior, Rafael Nieto Loaiza, y en el tercer puesto, el partido pondrá a Claudia Margarita Zuleta, excandidata a la gobernación del departamento de César e hija del cantante Poncho Zuleta.

En cuarto lugar, va el representante a la Cámara por Antioquia, Hernán Cadavid y en quinto, la periodista Julia Correa.

Aunque aún no se conoce cuáles serán los puestos de los demás postulados, también volverán a lanzarse algunos senadores como por ejemplo Honorio Henríquez y Enrique Cabrales. Además, esta por definirse si el representante Juan Espinal también dará el salto al Senado de la República.

Recordemos que la lista que presentará el partido Centro Democrático será cerrada y que el expresidente Álvaro Uribe ocupará el puesto número 25. Se espera ahora que antes de terminar esta semana el partido inscriba a sus candidaturas ante la Registraduría.