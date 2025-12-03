Política

Elecciones legislativas 2026: Andrés Forero encabezará la lista del Senado del Centro Democrático

El expresidente Álvaro Uribe será el número 25 en la lista.

Representante Andrés Forero. Foto: (Colprensa - Álvaro Tavera)

María Paula Pineda

Colombia

Este miércoles 3 de diciembre la dirección del Centro Democrático decidió que el representante a la Cámara, Andrés Forero, encabezará la lista que el partido presentará al Senado para las elecciones al Congreso de 2026.

En segundo lugar, estará el exviceministro de Interior, Rafael Nieto Loaiza, y en el tercer puesto, el partido pondrá a Claudia Margarita Zuleta, excandidata a la gobernación del departamento de César e hija del cantante Poncho Zuleta.

En cuarto lugar, va el representante a la Cámara por Antioquia, Hernán Cadavid y en quinto, la periodista Julia Correa.

Aunque aún no se conoce cuáles serán los puestos de los demás postulados, también volverán a lanzarse algunos senadores como por ejemplo Honorio Henríquez y Enrique Cabrales. Además, esta por definirse si el representante Juan Espinal también dará el salto al Senado de la República.

Recordemos que la lista que presentará el partido Centro Democrático será cerrada y que el expresidente Álvaro Uribe ocupará el puesto número 25. Se espera ahora que antes de terminar esta semana el partido inscriba a sus candidaturas ante la Registraduría.

