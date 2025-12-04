“Ese es el modus operandi de Cepeda, visitar cárceles para encochinar a Uribe y a mí”: Abelardo / Ricardo Parra Molina

Al cierre de la entrevista con 6AM de Caracol Radio, el expresidente Álvaro Uribe elevó la tensión al dirigir una pregunta directa al senador Iván Cepeda y al gobierno que lo acompaña, insinuando una estrategia para perjudicar a De La Espriella:

“Él, el gobierno que le acompaña, directa o indirectamente, ¿han seguido con el vicio de buscar en las cárceles presos en esta ocasión para acusar al doctor Abelardo de la Espriella?” (...) Yo lo dejo ahí.

Durante la inscripción de firmas, este 4 de diciembre, de La Espriella respondió a las declaraciones del expresidente Uribe en 6AM: “Ese es el modus operandi del doctor Cepeda, visitar cárceles para encochinar al presidente Uribe y encochinarme a mí”.

De la Espriella aseguró que este episodio no detendrá su aspiración presidencial y reiteró que su campaña seguirá enfocada en recoger respaldos ciudadanos y defender, según dijo, “la verdad frente a los montajes”. Añadió que su propósito es llegar solo a primera vuelta, descartando cualquier consulta interpartidista, y que las acusaciones en su contra hacen parte de una estrategia para “sacarlo del camino”.

El aspirante insistió en que no teme a las actuaciones del congresista Iván Cepeda y señaló que continuará denunciando lo que considera un “modus operandi” para desacreditarlo a él y al expresidente Álvaro Uribe.

Afirmó que, pese a la tensión política, seguirá adelante con la entrega de firmas y con los pasos para formalizar su candidatura ante la Registraduría.

En los próximos días, su equipo jurídico y político evaluará nuevas acciones frente a las declaraciones que, según De la Espriella, buscan “afectar su nombre en plena carrera electoral”.

Entre tanto, el debate sigue escalando en un escenario marcado por acusaciones cruzadas y una campaña que ya entra en su fase más intensa rumbo a 2026.