Esta gaseosa colombiana es mucho más antigua que la Coca-Cola, tiene más de 150 años // Caracol Radio // Imagen creada con Gemini IA de Google

A la hora de hablar de bebidas gaseosas, sin duda alguna, la Coca-Cola destaca como la más popular, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, esta gaseosa ha creado todo un imperio en el que durante más de un siglo viene acompañando las comidas alrededor del mundo.

Bajo esta premisa, puede ser común que las personas tengan la idea de que la Coca-Cola sea la bebida gaseosa más antigua del mundo, sin embargo, está lejos de serla, pues durante sus 133 años de historia, ha visto como otras compañías se han despedido en el camino, mientras que otras continúan en actividad pero lejos de competirle.

Lo que muchos desconocen es que Colombia es pionera en bebidas gaseosas, pues con más de 150 años de historia, posee la gaseosa más antigua de todos los tiempos. Esta es la historia de Kola Román, la bebida colombiana que tiene más años de historia que Coca-Cola.

Manuel Román: el farmaceuta que naufragó en el Caribe y fundó la Botica Román

El fundador de esta leyenda nació en Moguer, España, Manuel Román y Picón. Román provenía de una familia con tradición farmacéutica, siendo su abuelo el fundador de la botica más famosa en su pueblo.

En 1827, Román viajó a París a sus 23 años para estudiar química y farmacia. Allí no solo aprendió el proceso de depuración de la quina (planta medicinal sudamericana), sino que también se enteró de las grandes posibilidades económicas que existían en el recién independizado virreinato de la Nueva Granada, que ya era conocido como la Gran Colombia.

En 1834, Manuel Román se embarcó hacia Perú en busca de la famosa quina, pero su viaje fue interrumpido drásticamente: su barco naufragó en aguas cercanas al municipio de Galera Zamba, en el Caribe colombiano. Tras salvarse, Román y Picón decidió quedarse en Cartagena de Indias.

Un año después, el 12 de enero de 1835, Román fundó la Botica Román junto a su esposa, María Rafaela Francisca Antonia Polanco y Ripoll, Doña Rafaela Polanco, con quien tendría 12 hijos. Manuel Román y Picón se convirtió así en el pionero de la industria farmacéutica en territorio colombiano.

Kola Román: la fórmula de 1865 y por qué es la primera gaseosa con sabor

El éxito de la Botica Román llevó a la pareja a ampliar el negocio hacia la investigación y creación de medicinas. Fue en este contexto que la nueva generación de Román incursionó en la alquimia.

En el año de 1865, Enrique Pío Román, hijo de la pareja, y el químico empírico Luis Carrillo, dieron con el saborizante farmacéutico conocido como “cola”. Al mezclar esta nueva esencia con agua, dieron vida a lo que se convertiría, sin que ellos lo supieran, en la primera gaseosa a nivel mundial.

Al principio, el sabor original de la bebida no era el mejor. Sin embargo, Pío sabía que tenía potencial, por lo que en 1883 se asoció con sus hermanos, Carlos y Antonio, para importar una máquina inglesa revolucionaria que prometía agregar gas al agua natural. Gasificaron la bebida de cola y la sociedad cartagenera quedó maravillada.

La fusión histórica con Coca-Cola y la condición inquebrantable

El éxito de la Kola Román fue tal que, incluso con la llegada de la icónica Coca-Cola al país en 1927, la bebida cartagenera superó a la estadounidense en la región de la Costa Caribe por muchísimos años. De hecho, con el tiempo, se popularizó una frase que decía: “Por cada 7 Kolas Román se vende una Coca-Cola”.

Esta supremacía local terminó en 1970, cuando Kola Román decidió fusionarse con Coca-Cola en Colombia. La sinergia buscaba aumentar la capacidad de producción y, por ende, las ventas.

La única condición que puso la marca nacional fue que no quitaran su nombre bajo ninguna circunstancia y así se ha cumplido a día de hoy, pues Kola Román se sigue comercializando, llegando a grandes ciudades como Bogotá y otros sectores del país, pero sin perder sus raíces.