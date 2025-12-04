Cuándo hay Luna llena y luna creciente en diciembre 2025: Así se verá el 4, 5, 6, 7 y 8

Cuándo habrá luna llena en octubre 2025: fecha en la que se verá la primera superluna del año

La Luna siempre ha despertado fascinación, ya sea por su belleza, su influencia sobre la naturaleza o las interpretaciones espirituales que diversas culturas le otorgan, cada fase lunar atrae miradas y curiosidad.

En diciembre de 2025, la Luna llena y la Luna creciente ofrecerán un espectáculo visible durante varios días, especialmente entre el 4 y el 8 del mes. A continuación, te contamos cómo y cuándo podrás observarla, junto con el calendario lunar completo.

¿Qué es el calendario lunar?

El calendario lunar es uno de los sistemas más antiguos empleados para medir el tiempo. Se basa en los ciclos de la Luna, por lo que cada mes lunar inicia con una Luna nueva y finaliza justo antes de que vuelva a ocurrir otra Luna nueva.

Este tipo de calendario sigue siendo utilizado en diversas religiones, prácticas espirituales, culturas ancestrales y calendarios agrícolas, debido a su importancia para la siembra, la pesca y otros procesos tradicionales.

Luna llena en diciembre 2025: fecha y visibilidad

La Luna llena de diciembre 2025 ocurrirá el 4 de diciembre a las 8:00 p.m. (hora local de Colombia). En ese momento, la superficie lunar estará completamente iluminada desde la perspectiva terrestre, ofreciendo el brillo circular más característico del mes.

Aunque la Luna llena como tal sucede en un instante específico, su apariencia redonda se mantiene durante varias noches. Por eso, del 4 al 8 de diciembre, podrá observar un disco prácticamente completo, especialmente en las noches del 4, 5 y 6, donde el resplandor será más intenso.

Durante estos días, la iluminación lunar favorecerá ambientes nocturnos más brillantes y una visibilidad especialmente clara del paisaje.

Calendario lunar de diciembre 2025

Para complementar la observación, estas son las fases lunares del mes:

Luna llena: 4 de diciembre

4 de diciembre Cuarto menguante: 11 de diciembre 2025

11 de diciembre 2025 Luna nueva: 20 de diciembre 2025

20 de diciembre 2025 Cuarto creciente: 27 de diciembre 2025

La fase que sigue a la Luna nueva, el cuarto creciente del 27 de diciembre, será especialmente visible al anochecer y representará el último gran cambio lunar del año.

¿El calendario lunar es igual en todo el mundo?

No. La hora exacta de cada fase lunar varía según la zona horaria. Esto significa que una Luna llena que ocurre el 4 de diciembre a las 20:00 en un país podría registrarse aún el 3 o el 5 de diciembre en otro lugar del planeta. Sin embargo, la apariencia visual suele ser muy similar durante las mismas noches en la mayoría de regiones.

Importancia de la Luna para la Tierra

La Luna no solo es un objeto de contemplación; cumple funciones cruciales para el equilibrio del planeta. Su fuerza gravitatoria influye directamente en las mareas, regula ciertos comportamientos de animales y contribuye a la estabilidad del eje terrestre, lo que permite que existan estaciones relativamente constantes. Además, su iluminación nocturna ha sido un punto de referencia natural para diversas civilizaciones a lo largo de la historia.