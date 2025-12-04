Cortes de agua en Bogotá HOY 4 de diciembre: cuatro localidades no tendrán servicio por 27 horas

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza frecuentes trabajos de mantenimiento en la red para garantizar un correcto suministro del agua en cada una de las localidades. Por lo tanto, la entidad anuncia diferentes cortes en el servicio, lo que implica que este estará suspendido en varios barrios.

“Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua, y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal”, señala el Acueducto.

A raíz de estos cortes, muchas personas buscan la manera de contar con la suficiente cantidad de agua mientras se realiza la suspensión del servicio por los trabajos que realiza el Acueducto. Asimismo, hay casos en los que la entidad se encarga de enviar carrotanques a los barrios para que la gente pueda abastecerse del liquido en caso de que estas actividades se prolonguen más de lo previsto.

Barrios que tendrán cortes de agua en Bogotá para este 4 de diciembre

Según informó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, estos son los barrios que tendrán cortes de agua en Bogotá para este jueves 4 de diciembre de 2025 debido a trabajos como empates en las redes o instalación de válvulas; por lo tanto, el servicio estará suspendido en estos sectores en un lapso entre 24 y 27 horas.

Localidad de Suba

Zona comprendida: De la carrera 45 a la carrera 56, entre la calle 127 a la calle 129

Canódromo y Prado Veraniego Sur Inicio: 8:00 a.m.

Localidad de Kennedy

Zona comprendida: De la avenida Calle 8 Sur a la calle 26 Sur, entre la avenida Carrera 68 a carrera 71D

Provivienda Oriental Inicio: 7:00 a.m.

27 horas Zona comprendida: De la calle 3 a la calle 8 sur, entre la carrera 68 a la carrera 72

Hipotecho Occidental, Hipotecho, Igualdad Inicio: 8:00 a.m.

Localidad de San Cristóbal

Zona comprendida: De la transversal 1 este a la carrera 10 este, entre la calle 8 sur a la calle 28 sur

Ramírez, Buenos Aires, La María, Vitelma, Santa Ana Sur, San Cristóbal Sur, Monte Carlo, Las Mercedes, San Blas, San Blas II, San Pedro, Santa Inés Sur Inicio: 10:00 a.m.

Localidad de Bosa

Zona comprendida: De la carrera 77G a la transversal 79D, entre la calle 69B sur a la diagonal 73F sur

Alameda del Parque, Carlos Alban, Charles de Gaulle, El Palmar, Israelitas, José María Carbonel, Despensa, Nueva Granada Bosa, Villa Anny II, Villas del Velero Inicio: 10:00 a.m.

Recomendaciones durante los cortes de agua

El Acueducto también brinda diferentes recomendaciones para que los usuarios puedan disponer del agua mientras se realizan los cortes correspondientes: