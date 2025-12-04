Cortes de agua en Bogotá HOY 4 de diciembre: cuatro localidades no tendrán servicio por 27 horas
El Acueducto anunció diferentes trabajos de mantenimiento que llevarán a hacer cortes de agua en cuatro localidades de Bogotá. Consulte dónde serán.
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza frecuentes trabajos de mantenimiento en la red para garantizar un correcto suministro del agua en cada una de las localidades. Por lo tanto, la entidad anuncia diferentes cortes en el servicio, lo que implica que este estará suspendido en varios barrios.
“Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua, y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal”, señala el Acueducto.
A raíz de estos cortes, muchas personas buscan la manera de contar con la suficiente cantidad de agua mientras se realiza la suspensión del servicio por los trabajos que realiza el Acueducto. Asimismo, hay casos en los que la entidad se encarga de enviar carrotanques a los barrios para que la gente pueda abastecerse del liquido en caso de que estas actividades se prolonguen más de lo previsto.
Barrios que tendrán cortes de agua en Bogotá para este 4 de diciembre
Según informó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, estos son los barrios que tendrán cortes de agua en Bogotá para este jueves 4 de diciembre de 2025 debido a trabajos como empates en las redes o instalación de válvulas; por lo tanto, el servicio estará suspendido en estos sectores en un lapso entre 24 y 27 horas.
Localidad de Suba
- Zona comprendida: De la carrera 45 a la carrera 56, entre la calle 127 a la calle 129
- Barrios: Canódromo y Prado Veraniego Sur
- Inicio: 8:00 a.m.
- Duración: 24 horas
Localidad de Kennedy
- Zona comprendida: De la avenida Calle 8 Sur a la calle 26 Sur, entre la avenida Carrera 68 a carrera 71D
- Barrios: Provivienda Oriental
- Inicio: 7:00 a.m.
- Duración: 27 horas
- Zona comprendida: De la calle 3 a la calle 8 sur, entre la carrera 68 a la carrera 72
- Barrios: Hipotecho Occidental, Hipotecho, Igualdad
- Inicio: 8:00 a.m.
- Duración: 24 horas
Localidad de San Cristóbal
- Zona comprendida: De la transversal 1 este a la carrera 10 este, entre la calle 8 sur a la calle 28 sur
- Barrios: Ramírez, Buenos Aires, La María, Vitelma, Santa Ana Sur, San Cristóbal Sur, Monte Carlo, Las Mercedes, San Blas, San Blas II, San Pedro, Santa Inés Sur
- Inicio: 10:00 a.m.
- Duración: 24 horas
Localidad de Bosa
- Zona comprendida: De la carrera 77G a la transversal 79D, entre la calle 69B sur a la diagonal 73F sur
- Barrios: Alameda del Parque, Carlos Alban, Charles de Gaulle, El Palmar, Israelitas, José María Carbonel, Despensa, Nueva Granada Bosa, Villa Anny II, Villas del Velero
- Inicio: 10:00 a.m.
- Duración: 24 horas
Recomendaciones durante los cortes de agua
El Acueducto también brinda diferentes recomendaciones para que los usuarios puedan disponer del agua mientras se realizan los cortes correspondientes:
- Llenar el tanque de agua de su vivienda antes de que se ejecute la respectiva suspensión.
- Consumir el agua que almacena en recipientes 24 horas antes de la suspensión del servicio.
- Procure utilizar el agua para fines esenciales como el lavado de manos y la preparación de alimentos.
- Hacer uso de la Acualínea 116 en caso de que necesite carrotanques para contar con el servicio, ya que se le dará prioridad a clínicas, hospitales y sitios con alta concentración de público.