El abastecimiento de agua para Bogotá en 2026 está garantizado

Los mejores niveles de almacenamiento en los embalses, el avance en la estrategia de seguridad hídrica, la puesta en marcha de nuevas obras y el control de las defraudaciones de fluidos permiten proyectar un mejor panorama para el abastecimiento de agua en 2026. Así lo informó la gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -EAAB-, Natasha Avendaño, durante el encuentro anual de rendición de cuentas con los medios de comunicación.

La funcionaria destacó que, tal como se había proyectado, el volumen de los embalses se recuperó y actualmente se cuenta con 102,8 millones de metros cúbicos más de agua que en abril, mes en que se levantó el racionamiento.

Además del buen comportamiento de los niveles de los embalses, Avendaño resaltó los avances de la estrategia de seguridad hídrica, que incluye la modelación de alternativas de abastecimiento; la evaluación del potencial de agua subterránea; el potencial de reúso de agua residual tratada; la gestión de pérdidas; el protocolo operativo frente a sequías; la gobernanza del recurso hídrico y la conservación de la cuenca. A la fecha, ya se cuenta con cerca de 500.000 dólares y próximamente debe superar el millón de dólares aportados por la cooperación internacional para la ejecución de estos proyectos.

Obras para garantizar el abastecimiento

Un punto destacado fue el avance en obras estratégicas para disminuir la vulnerabilidad del sistema. En la Planta Tibitoc se puso en funcionamiento el séptimo tren de tratamiento, que permitirá tratar más de 10,5 metros cúbicos por segundo. Igualmente avanzan las obras de modernización de la Planta Wiesner, que ya registra un 40% de ejecución y permitirá ampliar la capacidad de tratamiento a 21 metros cúbicos por segundo.

Gestión de Pérdidas

Así mismo, en materia de gestión de pérdidas indicó que, para la recuperación del agua no contabilizada y control de fraudes en la red de distribución, la EAAB adelantó operativos conjuntos con la Policía Nacional y las alcaldías locales para la recuperación de consumos no facturados, se instauraron 441 denuncias penales y se gestionaron más de 4,9 millones de metros cúbicos.

Infraestructura verde y gris

En cuanto al mejoramiento de la infraestructura gris y verde, la EAAB avanzó en 2025 con la siembra de 1.600 árboles en predios de la Planta Canoas y el pondaje de La Magdalena.

Saneamiento del río Bogotá

Frente a la descontaminación del río Bogotá, la gerente destacó varios hitos durante el año que permitirán contratar las obras de la PTAR Canoas, el proyecto ambiental más importante del país, entre ellos, la selección de las firmas precalificadas, la aprobación del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para continuar con el proceso licitatorio, la aprobación de la contragarantía por parte del Ministerio de Hacienda y la modificación del convenio con la CAR. Al tiempo que se avanza con la obra de la estación elevadora de aguas residuales cuyo avance supera los 93 por ciento en ejecución.

Esquema Tarifario

Frente al esquema tarifario la funcionaria destacó que se realizó trámite de actuación particular para modificar la fórmula tarifaria ante la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico -CRA, con el fin de ajustar la variable Plan de Obras e Inversiones Regulado (POIR), desplazando algunos proyectos de inversión que se activarán en el próximo período tarifario, generando reducciones en las tarifas de los usuarios, mejorando el flujo de caja de la Empresa en lo relacionado con la provisión de inversiones. La solicitud presentada por la EAAB-ESP fue aceptada por la Comisión mediante la resolución CRA 1017 de 2025.

Nuevo Manual de Contratación

Con una Empresa que contrata anualmente $1.5 billones y gestiona más de 1.600 contratos, requiere un permanente ajuste del manual de contratación; por ello la EAAB-ESP expidió un nuevo manual de contratación cuyos principales cambios se centran en una proveeduría estratégica con una planificación a largo plazo y optimización del valor de los bienes y servicios, así como una adecuada gestión de riesgos. Algunos de los principales ajustes comprendieron: Reducir los tiempos precontractuales y aplicar estrategias de compra para reducir costos, mejorar eficiencia operativa y adaptada a los cambios del mercado.

Inteligencias de mercado para seleccionar proveedores con altos estándares de precio, calidad, fiabilidad e innovación. Negociar términos y condiciones que optimizan el valor agregado y fomentan la innovación.

Definir estrategias de contingencia y monitoreo continuo para tratar riesgos emergentes, así como respuesta rápida ante cualquier interrupción.

El nuevo manual también estableció una evaluación continua de los proveedores. Se monitorea el desempeño para asegurar el cumplimiento de plazos contractuales y permitir ajustes oportunos y el resultado de la Evaluación de Desempeño de Proveedores tendrá repercusión en futuras invitaciones.

En materia de gestión de incumplimientos está la aplicación de multas convencionales específicas, exigibilidad inmediata de cláusula penal, gestión de atrasos durante la ejecución y fortalecimiento del mecanismo de terminación unilateral por incumplimiento.

Y en materia de transparencia y anticorrupción se destaca la adopción de un Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT); políticas de Derechos Humanos; cumplimiento de nuestro Código de Integridad y consecuencias de incumplirlo, y política de compras responsables y sostenibles.

Gestión y coordinación institucional

Durante 2025 la EAAB destacó los avances en materia de gestión interinstitucional, coordinación regional y actualización normativa que facilitan el desarrollo urbano de Bogotá y la región en seis proyectos de transporte masivo gestionados bajo el modelo de acompañamiento técnico en las fases de diseño y construcción, los cuales minimizan el tiempo de respuesta de las decisiones técnicas y aseguran una mayor facilidad en el desarrollo de las fases de cada proyecto.

También la EAAB y los entes territoriales firmaron el convenio interadministrativo marco de la Región Metropolitana Bogotá–Cundinamarca, que permitirá articular proyectos de agua y saneamiento y avanzar en la corresponsabilidad regional del recurso hídrico.

Nuevo Reglamento de Urbanizadores y Constructores

Para simplificar trámites a través de la ventanilla única y el SUIT (Sistema Único de Información de Trámites) la EAAB modernizó el Reglamento de Urbanizadores y Constructores, incorporando normativas vigentes e integró innovaciones técnicas como telemetría obligatoria, nuevas medidas de eficiencia hídrica y la figura de Interventoría Integral para mejorar el control de obras.