Concejal de Bogotá demandó ordenanza de Cundinamarca por descuentos en matriculas de vehículos.

Bogotá D.C

El vicepresidente del Concejo de Bogotá, Juan David Quintero , anunció que ya radicó la demanda contra la ordenanza de Cundinamarca que incentiva, con descuentos, a matricular los vehículos en los municipios del departamento.

“ El gobernador Rey salió a victimizarse y a defender los descuentos ilegales que está aplicando al impuesto de vehículos. Nosotros nos ratificamos con la verdad. Por eso radicamos una demanda a la ordenanza que crea esos incentivos ilegales”, afirmó el concejal.

Ahora, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca deberá decidir si mantener dicha ordenanza o suspenderla.

Este anuncio se presenta en medio de tensiones entre el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán y el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, ante el anuncio del Distrito de implementar pico y placa los sábados para los vehículos particulares que no estén inscritos en la capital.

Lo que argumenta la Alcaldía de Galán, es que cerca de 1 billón de pesos no están llegando a Bogotá , porque las personas que viven en la ciudad matriculan sus carros en otros municipios del departamento debido a los descuentos que dice la ordenanza.

En los últimos días ha habido un intercambio de palabras entre los dos mandatarios que defienden las medidas que cada uno implementó.

Por un lado, el gobernador Rey, ha calificado la medida del pico y placa para vehículos no matriculados en Bogotá como “discriminatoria” , además de que asegura, "no fue socializada ni discutida con el departamento ni los municipios“.

El mandatario regional argumenta que las cifras que presentó Galán fueron superficiales y poco rigurosas.

Por su parte, el alcalde Galán argumentó que esta medida busca incentivar que las personas matriculen sus vehículos en Bogotá, ya que l as matriculas han caído desde 2012.

“Quienes trasladen su matrícula a Bogotá tendrán el beneficio de no pagar ese aumento y de no tener pico y placa dos sábados al mes”, recalcó Galán.

Aunque el alcalde de la capital del país anunció que se reunirá con el gobernador para llegar a acuerdos, todavía no se tiene conocimiento de un encuentro entre los mandatarios.