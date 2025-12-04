Capturan a joven señalado de agredir con guadua y machete a un perro en Armenia

Armenia

El caso se presentó en el barrio Las Colinas de la ciudad donde un hombre altamente exaltado al parecer bajo los efectos de sustancias que se inhalan protagonizó un aberrante hecho de maltrato animal.

El reporte lo entregó el secretario de Gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez quien manifestó que un joven de 20 años de edad agredió con un pedazo de guadua seca a un perrito y no bastándole con esto le generó una herida en el hocico con machete.

Asimismo, mencionó que el joven fue capturado gracias a la denuncia ciudadana y será procesado bajo la ley Ángel que refuerza la lucha contra el maltrato animal en el país.

Enfatizó que el animalito recibió la atención correspondiente gracias al grupo de veterinarios de la administración municipal y se recupera de las heridas provocadas.

Llamó la atención de la comunidad a la tolerancia para evitar estos hechos tan lamentables y desde el grupo de reacción establecerán las intervenciones con el objetivo de garantizar el bienestar animal en la ciudad.

“El perrito fue atendido ahí en el lugar por nuestros veterinarios, pero más que la atención se hizo importante la judicialización de esta persona. El llamado es en general a todos los ciudadanos. Es un llamado de tolerancia, de convivencia, de que no entremos en esta riña sin sentido", manifestó.

Agregó: “Usted se ha podido dar cuenta que casi hacemos dos o tres intervencionescon el grupo de reacción cuando nos ponen una queja de maltrato de animales”.

Vale anotar que son seis las personas capturadas por maltrato animal en lo corrido del año en el departamento.

Reporte de la Policía en el Quindío

La Policía Nacional en desarrollo de acciones de prevención y control, logra la captura de un joven de 20 años de edad, por el delito de maltrato animal en la ciudad de Armenia.

Este caso se presentó en la Manzana 3, sector 1 del barrio Las Colinas, donde unidades policiales son alertadas por la comunidad que da cuenta de las lesiones que estaba presentando un canino, con objeto contundente y arma cortopunzante.

De inmediato, uniformados de la patrulla del sector y la Policía Ambiental llegan al lugar y sorprenden al sujeto en la acción de maltrato, por lo que es notificado de sus derechos como persona capturada.

Entre tanto el canino es atendido por personal de veterinarios de la Secretaría de Gobierno, para garantizar su bienestar.

La Policía en el Quindío bajo liderazgo del señor coronel Luis Fernando Atuesta Zarate, rechaza todo acto de agresión que involucre a algún ser sintiente, recordando la Ley 2455 de 2025 (Ley Ángel) e invitando a la comunidad a denunciar de manera oportuna a través de la línea única de emergencias 123.