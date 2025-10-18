Adulto mayor fue capturado por maltratar a un perro en el Quindío

Armenia

El caso se presentó en la vereda La Coqueta del municipio de Génova donde un hombre de 77 años de edad fue capturado por agresión a un animal en aplicación a los nuevos parámetros de la Ley Ángel.

El secretario de agricultura y ambiente del municipio, Oscar Salcedo informó que recibieron quejas de ciudadanos sobre un caso de maltrato por lo que establecieron el protocolo que consiste en la visita al lugar para adelantar el procedimiento correspondiente.

“Tuvimos un caso de maltrato animal, un caso que nos reportan, donde realizamos todas las actividades y digamos que aperturamos un protocolo de atención que era hacer la visita, adelantar un procedimiento frente al caso en la cual se logró realizar una captura a una persona que realizaba maltrato constante a este animalito“, indicó.

Explicó que lograron evidenciar a un canino con signos de desnutrición, maltrato donde lo tenían amarrado al sol y al agua sin brindarle las garantías de bienestar.

“Encontramos un canino, tenía signos de desnutrición, que tenía signos de maltrato, un animal que mantenían amarradito al sol y al agua, donde no le brindaban las garantías y digamos que el bienestar que se requiere, donde también encontramos personas que nos compartieron imágenes donde la persona realizaba agresiones con múltiples objetos a este animalito y pues en las condiciones que se encontraron eran vulnerables, eran de de un maltrato, no una agresión leve, sino una agresión grave", advirtió.

Aseguró que mediante imágenes ciudadanos denunciaron las constantes agresiones con múltiples objetos que ejercía el adulto mayor sobre el perrito y por eso al constatar la situación encontraron que era una agresión grave lo que permitió la captura y posterior proceso de judicialización.

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

Considera que las denuncias son muy importantes por el trabajo mancomunado con las comunidades y fundaciones que permiten iniciar el proceso investigativo a partir del material probatorio que entregan a la administración municipal.

En cuanto a los casos de maltrato en este municipio cordillerano, reconoció que han evidenciado un incremento porque semanalmente reciben entre dos a tres denuncias por eso han establecido campañas de socialización de la ley ángel para disminuir este tipo de casos.

“Esa problemática sí nos ha ido aumentando, digamos que semanalmente tenemos entre dos, tres denuncias verbales, denuncias por maltrato. Por eso hemos generado campañas de socialización de la Ley Ángel para nosotros los procedimientos son muy importantes y por eso hoy lo estamos haciendo cumplir, lo estamos haciendo realidad econ el fin de generarle a las personas también esa cultura y ese amor por los animales cuando uno es persona tutora", mencionó.

El perrito fue valorado por personal veterinario del Grupo de Protección y Bienestar Animal (PYBA) y fue dejado en custodia transitoria en el centro de zoonosis de Armenia.