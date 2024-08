“Unidos por una garrita” Armenia marchó contra el maltrato y el abandono animal

ARMENIA

Con el lema “unidos por una garrita” Hoy en Armenia habrá marcha contra el maltrato y el abandono de perros y gatos en esa ciudad.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Ximena Padilla que es animalista y quién lideró esta esta actividad rechazando todo tipo de maltrato y abandono contra los animales.

Y explicó “en estos momentos tengo un perrito que para tener una gusanera no es de día claro, entonces rescate un perrito tiene cuatro huecos en la cabeza llenos de gusanos en la nuca en el codo en el cuello, el mero esqueleto por la vereda Hojas Anchas en Armenia, que es donde pues uno dice tantas fincas por ahí nadie tenderle la mano. Venga, amigo, lo baño, aunque sea con específico un poquito específico y llamo a alguien que sí pueda hacer el proceso como cuando tienen ir a van y se les quitan con el vecino. Venga, vecino, vengan una unámonos ayudamos al perrito. Le hizo no es de nadie, no lo entremos, pero ayudemos a bañarlo o a sacarle los gusanos a llamar un veterinario un veterinario,

y agregó “a mí mucha gente me critica a Jimena porque rescata perros de raza hombre salga y se encuentra perros hace poco, rescate un perrito un chango así resultó ser un Gorki imagínense, pero yo le digo diciendo de pulgas con caspa con hongos hombre por Dios salve ver aquí encuentra de raza, ahora otra cosa yo soy de las que desmantelo criaderos y yo me voy metiendo y lastimosamente, pero es que me gano mucho enemigo, pero por qué porque las mamitas son peladas los perritos ya está con hongos bebés entonces yo, pero como y lo saco en adopción créame son los primeros que se van en adopción.

Yo le corro al que sea al que está herido al que está violado, el que está chuzado el que está lleno de sarna. A ese le corro no importa si es de raza o no

El perro no es un regalo

Nosotros decimos es que un perro no es un regalo, un gato no es un regalo, ahora yo hablo de perro, pero, o sea, yo generalizo, la verdad, pero el minipig, un cerdito no es doméstico por Dios le crece porque mucha gente que se aprovecha no, eso es un mini pig mentira es un marranito.

Me gano enemigos defendiendo los animales

Porque me gano yo tanto enemigos, porque si usted tiene un animal en mal estado yo se lo quito que se lo robó, dígame lo que quiera, qué pasó en estos días miserable violó una perrita, me pareció muy desagradable. La dueña que vea, está violando un perro y que, grabando, yo me le tiró encima, pues claro, lo soltaron que porque era sordomudo igual así no sea sordomudo lo sueltan al otro día, qué pasó con el que apuñaló y mató al perrito de Calarcá, lo cogieron, qué dijeron que ese señor no es un peligro para la sociedad como no va a ser un peligro para la sociedad, una persona que hace eso.

La ley de maltrato animal

Yo no entiendo para que la ley de verdad primero mucha gente critica a policía ambiental, pues no policía mientras no sirve para nada, policía. Me lo que pasa es que lo que no sirven son las leyes y añadió “La policía ambiental quita un animal, a los 15 días puede el dueño y lo reclamar diciendo que va a cambiar que yo no, eso es como el marido que le monta a los cachos a la mujer, mami, yo voy a cambiar mi amor, cambié, pues la gente no cambia, por eso acá en Colombia no sirven las leyes, ni siquiera para los niños, pues ni menos para los animales.