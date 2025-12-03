Fuerzas Militares en Tumaco, el Valle y el Caribe: más de seis toneladas de droga incautadas

El comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, informó una serie de resultados operacionales contra el narcotráfico en diferentes zonas del país, que dejan más de seis toneladas de estupefacientes incautados en las últimas horas.

Según el almirante, en Tumaco (Nariño) unidades del Comando Contra Amenazas Transnacionales del Ejército localizaron y destruyeron un complejo ilegal perteneciente al ELN.

En el lugar fueron halladas cerca de tres toneladas de clorhidrato de cocaína, además de insumos sólidos y líquidos y maquinaria utilizada para el procesamiento de la droga.

En simultáneo, tropas de la Tercera División del Ejército capturaron en flagrancia a tres personas en zona rural de Ginebra, Valle del Cauca, quienes movilizaban en dos vehículos más de media tonelada de marihuana lista para su distribución.

Por su parte, en el mar Caribe, una operación conjunta entre la Armada de Colombia, la Fuerza Aérea Colombiana y agencias internacionales de inteligencia permitió la interdicción de una lancha rápida en la que eran transportadas más de 2.6 toneladas de cocaína. En el operativo fueron detenidos tres ciudadanos colombianos, dos venezolanos y un jamaiquino.

El almirante Cubides destacó que estos resultados debilitan las economías ilícitas de los grupos criminales y se suman a las más de 622 toneladas de clorhidrato de cocaína incautadas durante 2025 por Soldados, Marinos y Aviadores.

“Este esfuerzo representa vidas protegidas, recursos ilícitos arrebatados a los criminales y condiciones favorables para el control institucional del territorio”, enfatizó el comandante de las Fuerzas Militares.