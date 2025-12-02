CoreX finaliza adquisición de Cerro Matoso y asume el control operativo en Montelíbano, Córdoba

El presidente de Cerro Matoso, Ricardo Gaviria, dijo que con este cambio seguirán consolidando la compañía.

Montería

Desde el lunes 1° de diciembre de 2025, CoreX Holding B.V. tomó oficialmente el control de las operaciones de Cerro Matoso S.A. en Montelíbano, Córdoba.

Este hito perfecciona la venta por parte de South32, tras cumplirse satisfactoriamente todas las etapas y condiciones requeridas para la transferencia, marcando el inicio de un nuevo capítulo para la compañía, sus empleados, contratistas y comunidades vecinas.

Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, destacó que “con este cambio seguiremos consolidando la compañía y estudiando oportunidades futuras que puedan transformar la empresa y nos permitan continuar aportando al desarrollo y a la generación de valor en el territorio, al tiempo que como equipo enfrentamos con determinación los desafíos actuales especialmente en materia de precios y reducción de nuestros volúmenes”.

Nuevo propietario de Cerro Matoso

CoreX es un conglomerado industrial global fundado en 2024 por Robert Yüksel Yildirim, con presencia en 55 países y más de 20.000 empleados. Opera verticalmente en sectores como metales y minería, puertos, energías renovables, logística, infraestructura, productos químicos y comercio internacional.

La División de Metales y Minería de CoreX es líder mundial en minería de cromita y producción de ferrocromo de alto carbono. Su estrategia de crecimiento en níquel se refuerza con esta adquisición, sumándose a activos como Compagnie Miniere Du Bafing en Costa de Marfil, Golden Eagle Nickel en Macedonia del Norte y NewCo Ferronikeli en Kosovo.

Al respecto, Robert Yüksel Yildirim, fundador y director ejecutivo del grupo, afirmó que “la adquisición de Cerro Matoso representa un paso significativo en nuestra estrategia para el níquel, posicionando a CoreX como un proveedor totalmente integrado y confiable para la industria mundial del níquel”.

Añadió que, guiados por valores de integridad y colaboración, “esperamos trabajar de cerca con el equipo de Cerro Matoso, las comunidades locales y otros grupos de interés para asegurar una transición fluida y exitosa”.

Cerro Matoso sostiene sus obligaciones

Cerro Matoso, bajo la nueva dirección, mantendrá su compromiso con la seguridad, salud e integridad de sus colaboradores, así como con el cumplimiento de todas las obligaciones legales y socioambientales adquiridas.

La empresa continuará realizando contribuciones a la economía local y nacional, y al bienestar de más de 50.000 personas que se benefician de su operación en la región.

Su enfoque seguirá puesto en mantener una operación segura y estable, cumpliendo metas de producción y optimización de costos, sin descuidar la responsabilidad social.

La minera mantendrá además una relación cercana con las 25 comunidades vecinas, con las que ha ejecutado más de 400 proyectos sociales en áreas como acceso a tierras, mejoramiento de vivienda, educación y proyectos productivos, contribuyendo significativamente a la reducción de pobreza en la zona.

Este cambio de control se visualiza como un paso clave para potenciar la competitividad y asegurar la sostenibilidad a largo plazo de Cerro Matoso, afianzando su aporte al desarrollo económico de Córdoba y de Colombia en su conjunto.