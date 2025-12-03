Tabla de posiciones de Premier League: Así quedó tras empate del Liverpool y triunfo del Arsenal

La fecha 14 de la Premier League está por llegar a su fin. Solo restará por disputarse el juego entre Manchester United y West Ham pactado para el jueves 4 de diciembre.

La jornada se llevó a cabo en su mayoría este miércoles, con la disputa de seis encuentros, entre los que destacaron los resultados del Liverpool y Arsenal. Del mismo modo, hubo protagonismo por parte de Daniel Muñoz, quien marcó el gol de la victoria para el Crystal Palace.

No obstante, el resultado más sorpresivo lo dio el Leeds, recién ascendido, que venció al Chelsea 3-1 en condición de local. Liverpool también dejó puntos contra el recién ascendido Sunderland, un empate (1-1) que sabe a derrota porque el juego se llevó a cabo en Anfield.

Resultados de la fecha 14 de la Premier League

Martes 2 de diciembre

Fulham 4-5 Manchester City

Bournemouth 0-1 Everton

Newcastle 2-2 Tottenham

Miércoles 3 de diciembre

Wolves 0-1 Nottingham

Brighton 3-4 Aston Villa

Arsenal 2-0 Brentford

Burnley 0-1 Crystal Palace

Liverpool 1-1 Sunderland

Leeds 3-1 Chelsea

Jueves 4 de diciembre

Manchester United vs. West Ham

Tabla de posiciones de la Premier League

Así se jugará la fecha 15 de la Premier League

Sábado 6 de diciembre

- Aston Villa vs. Arsenal (6:30 a.m.)

- Tottenham vs. Brentford (10:00 a.m.)

- Everton vs. Nottingham Forest (10:00 a.m.)

- Bournemouth vs. Chelsea (10:00 a.m.)

- Newcastle vs. Burnley (10:00 a.m.)

- Manchester City vs. Sunderland (10:00 a.m)

- Leeds vs. Liverpool (12:30 a.m.)

Domingo 7 de diciembre

- Brighton vs. West Ham (9:00 a.m.)

- Fulham vs. Crystal Palace (11:30 a.m.)

Lunes 8 de diciembre

- Wolverhampton vs. Manchester United (3:00 p.m.)

*Todos los horarios corresponden a Colombia