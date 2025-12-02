“Mi Fortuna”: el nuevo himno navideño de Ryan Castro junto a SOG, J Balvin y Tino Asprilla

Ryan Castro lanzó este lunes su canción navideña “Mi Fortuna”, disponible en todas las plataformas digitales. El tema marca el regreso del artista con su alter ego decembrino Richy, personaje que se ha convertido en tradición para sus seguidores cada fin de año.

El videoclip incluye apariciones de J Balvin, Faustino “Tino” Asprilla y Esperanza Gómez, sumando un toque inesperado y divertido.

Basada en los sonidos de su crianza en Colombia, “Mi Fortuna” combina nostalgia rítmica, humor y storytelling, resaltando las luchas reales que muchos enfrentan, la ambición de salir adelante y el sueño de una vida mejor, mientras honra la calidez y las tradiciones del barrio. “El tema resalta las luchas reales que muchos enfrentan en el día a día, la ambición de salir adelante y el sueño de una vida mejor, mientras honra la calidez y las tradiciones de la cultura del barrio”, señaló el equipo del artista en un comunicado.

Este lanzamiento continúa la tradición de Castro de regalar a sus fans un tema especial cada diciembre. Sus himnos anteriores incluyen éxitos como “Mujeriego” (2021), “El Pan de Estefanía” y “La Garrafa” (2022), “Richy El Pichón” y “El Bote” (2023), y el hit del año pasado “El Chucu Chucu” junto a Juanes (2024).

“Mi Fortuna” llega tras un año histórico para Ryan Castro. El artista completó la primera fase de su Sendé World Tour, con conciertos sold out en Europa, el Caribe, Estados Unidos y Bogotá. Además, hizo historia en Medellín al agotar el Estadio Atanasio Girardot (45,000 personas) en solo dos horas, y el Coliseo MedPlus en Bogotá con más de 20,000 asistentes en menos de cinco horas. Ambos shows, programados para 2026, consolidan su posición como uno de los principales embajadores globales del sonido colombiano.

Más allá de la música, Castro también brilló en el mundo empresarial. Su colaboración con Jumbo Chocolates vendió más de 1.2 millones de unidades, y se convirtió en el primer artista colombiano dueño de un equipo de baloncesto, tras adquirir Paisas Basketball.

Con “Mi Fortuna”, Ryan Castro reafirma su conexión con la cultura popular y su capacidad para convertir cada diciembre en una fiesta musical.