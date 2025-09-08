Lady Gaga y Ariana Grande brillan en los MTV Video Music Awards 2025

Los MTV Video Music Awards 2025, realizados en el UBS Arena de Nueva York, coronaron a Lady Gaga como Artista del Año y a Ariana Grande con el Video del Año por “Brighter Days Ahead”

La noche estuvo marcada por el poder femenino, con 22 de los 30 galardones entregados a mujeres.

Entre los momentos más emotivos, Mariah Carey recibió su primer MTV con el Video Vanguard Award, mientras Ricky Martin fue homenajeado como Latin Icon, dedicando el premio a sus hijos

El tributo a Ozzy Osbourne, fallecido en julio, reunió a Steven Tyler, Joe Perry, YUNGBLUD y Nuno Bettencourt en una poderosa interpretación rockera.

Las actuaciones en vivo incluyeron a Lady Gaga, Doja Cat, J Balvin con DJ Snake, Tate McRae, Sabrina Carpenter, Mariah Carey, Post Malone, entre otros

Además, Shakira ganó en la categoría Mejor canción latina con “Soltera”, y BLACKPINK fue reconocido como Mejor Grupo.

La gala, conducida por LL Cool J, reafirmó el impacto cultural de la música y dejó claro que el talento femenino domina la escena actual.

Lista completa de ganadores:

Video del Año

Ariana Grande – Brighter Days Ahead GANADOR

– Billie Eilish – Birds of a Feather

Kendrick Lamar – Not Like Us

Lady Gaga & Bruno Mars – Die With a Smile

ROSÉ & Bruno Mars – APT.

Sabrina Carpenter – Manchild

The Weeknd, Playboi Carti – Timeless

Artista del Año

Bad Bunny

Beyoncé

Kendrick Lamar

Lady Gaga GANADOR

Morgan Wallen

Taylor Swift

The Weeknd

Canción del Año

Alex Warren – Ordinary

Billie Eilish – Birds of a Feather

Doechii – Anxiety

Ed Sheeran – Sapphire

Gracie Abrams – I Love You, I’m Sorry

Lady Gaga & Bruno Mars – Die With a Smile

Lorde – What Was That

GANADOR ROSÉ & Bruno Mars – APT.

– Tate McRae – Sports Car

The Weeknd, Playboi Carti – Timeless

Mejor Artista Nuevo

GANADOR Alex Warren

The Marías

Mejor Artista Pop

Ariana Grande

Charli XCX

Justin Bieber

Lorde

Miley Cyrus

GANADOR Sabrina Carpenter

Tate McRae

Actuación Push del Año

Agosto 2024 – Shaboozey – A Bar Song (Tipsy)

Septiembre 2024 – Ayra Starr – Last Heartbreak Song

Octubre 2024 – Mark Ambor – Belong Together

Noviembre 2024 – Lay Bankz – Graveyard

Diciembre 2024 – Dasha – Bye Bye Bye

GANADOR Enero 2025 – KATSEYE – Touch

Febrero 2025 – Jordan Adetunji – Kehlani

Marzo 2025 – Leon Thomas – Yes It Is

Abril 2025 – Livingston – Shadow

Mayo 2025 – Damiano David – Next Summer

Junio 2025 – Gigi Perez – Sailor Song

Julio 2025 – Role Model – Sally, When the Wine Runs Out

Mejor Colaboración

Bailey Zimmerman & Luke Combs – Backup Plan

Kendrick Lamar & SZA – Luther

GANADOR Lady Gaga & Bruno Mars – Die With a Smile

Post Malone feat. Blake Shelton – Pour Me A Drink

ROSÉ & Bruno Mars – APT.

Selena Gomez & benny blanco – Sunset Blvd

Mejor Pop (Canción)

Alex Warren – Ordinary

GANADOR Ariana Grande – Brighter Days Ahead

Ed Sheeran – Sapphire

Lady Gaga & Bruno Mars – Die With a Smile

ROSÉ & Bruno Mars – APT.

Sabrina Carpenter – Manchild

Mejor Hip-Hop

GANADOR Doechii – Anxiety

Drake – NOKIA

Eminem feat. Jelly Roll – Somebody Save Me

GloRilla ft. Sexyy Red – Whatchu Kno About Me

Kendrick Lamar – Not Like Us

LL Cool J feat. Eminem – Murdergram Deux

Travis Scott – 4X4

Mejor R&B

Chris Brown – Residuals

Leon Thomas & Freddie Gibbs – MUTT (REMIX)

GANADOR Mariah Carey – Type Dangerous

PARTYNEXTDOOR – N o C h i l l

Summer Walker – Heart of a Woman

SZA – Drive

The Weeknd, Playboi Carti – Timeless

Mejor Alternativo

Gigi Perez – Sailor Song

Imagine Dragons – Wake Up

Lola Young – Messy

mgk & Jelly Roll – Lonely Road

GANADOR sombr – Back to Friends

The Marías – Back to Me

Mejor Rock

GANADOR Coldplay – All My Love

Evanescence – Afterlife

Green Day – One Eyed Bastard

Lenny Kravitz – Honey

Linkin Park – The Emptiness Machine

Twenty One Pilots – The Contract

Mejor Latin

GANADOR Shakira – Soltera

Bad Bunny – BAILE INoLVIDABLE

J Balvin – Rio

KAROL G – Si Antes Te Hubiera Conocido

Peso Pluma – LA PATRULLA

Rauw Alejandro & Romeo Santos – Khé?

Mejor K-Pop

aespa – Whiplash

JENNIE – like JENNIE

Jimin – Who

JISOO – earthquake

GANADOR LISA ft. Doja Cat & RAYE – Born Again

Stray Kids – Chk Chk Boom

ROSÉ – toxic till the end

Mejor Afrobeats

Asake & Travis Scott – Active

Burna Boy ft. Travis Scott – TaTaTa

MOLIY, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea – Shake It To The Max (Remix)

Rema – Baby (Is It a Crime)

Tems feat. Asake – Get It Right

GANADOR Tyla – Push 2 Start

Wizkid feat. Brent Faiyaz – Piece of My Heart

Mejor Country

Chris Stapleton – Think I’m In Love With You

Cody Johnson & Carrie Underwood – I’m Gonna Love You

Jelly Roll – Liar

Lainey Wilson – 4x4xU

GANADOR Megan Moroney – Am I Okay?

Morgan Wallen – Smile

Mejor Álbum

Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS

Kendrick Lamar – GNX

Lady Gaga – Mayhem

Morgan Wallen – I’m the Problem

GANADOR Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet

The Weeknd – Hurry Up Tomorrow

Video para Bien

Burna Boy – Higher

GANADOR Charli XCX – Guess (feat. Billie Eilish)

Doechii – Anxiety

Eminem feat. Jelly Roll – Somebody Save Me

Selena Gomez & benny blanco – Younger And Hotter Than Me

Zach Hood ft. Sasha Alex Sloan – Sleepwalking

Mejor Dirección

Ariana Grande – Brighter Days Ahead

Charli XCX – Guess

Kendrick Lamar – Not Like Us

GANADOR Lady Gaga – Abracadabra

ROSÉ & Bruno Mars – APT.

Sabrina Carpenter – Manchild

Mejor Dirección de Arte

Charli XCX – Guess

Kendrick Lamar – Not Like Us

GANADOR Lady Gaga – Abracadabra

Lorde – Man of the Year

Miley Cyrus – End of the World

ROSÉ & Bruno Mars – APT.

Canción del Verano

GANADOR Tate McRae – Just Keep Watching(Compitieron artistas como Addison Rae, Demi Lovato, Justin Bieber, Sabrina Carpenter, entre otros)

Mejor Grupo