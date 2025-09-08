Lady Gaga y Ariana Grande brillan en los MTV Video Music Awards 2025
Shakira ganó en la categoría Mejor canción latina con “Soltera”, la gala celebrada en Nueva York premió lo mejor de la música global.
Los MTV Video Music Awards 2025, realizados en el UBS Arena de Nueva York, coronaron a Lady Gaga como Artista del Año y a Ariana Grande con el Video del Año por “Brighter Days Ahead”
La noche estuvo marcada por el poder femenino, con 22 de los 30 galardones entregados a mujeres.
Entre los momentos más emotivos, Mariah Carey recibió su primer MTV con el Video Vanguard Award, mientras Ricky Martin fue homenajeado como Latin Icon, dedicando el premio a sus hijos
El tributo a Ozzy Osbourne, fallecido en julio, reunió a Steven Tyler, Joe Perry, YUNGBLUD y Nuno Bettencourt en una poderosa interpretación rockera.
Las actuaciones en vivo incluyeron a Lady Gaga, Doja Cat, J Balvin con DJ Snake, Tate McRae, Sabrina Carpenter, Mariah Carey, Post Malone, entre otros
Además, Shakira ganó en la categoría Mejor canción latina con “Soltera”, y BLACKPINK fue reconocido como Mejor Grupo.
La gala, conducida por LL Cool J, reafirmó el impacto cultural de la música y dejó claro que el talento femenino domina la escena actual.
Lista completa de ganadores:
Video del Año
- Ariana Grande – Brighter Days Ahead GANADOR
- Billie Eilish – Birds of a Feather
- Kendrick Lamar – Not Like Us
- Lady Gaga & Bruno Mars – Die With a Smile
- ROSÉ & Bruno Mars – APT.
- Sabrina Carpenter – Manchild
- The Weeknd, Playboi Carti – Timeless
Artista del Año
- Bad Bunny
- Beyoncé
- Kendrick Lamar
- Lady Gaga GANADOR
- Morgan Wallen
- Taylor Swift
- The Weeknd
Canción del Año
- Alex Warren – Ordinary
- Billie Eilish – Birds of a Feather
- Doechii – Anxiety
- Ed Sheeran – Sapphire
- Gracie Abrams – I Love You, I’m Sorry
- Lady Gaga & Bruno Mars – Die With a Smile
- Lorde – What Was That
- GANADOR ROSÉ & Bruno Mars – APT.
- Tate McRae – Sports Car
- The Weeknd, Playboi Carti – Timeless
Mejor Artista Nuevo
- GANADOR Alex Warren
- sombr
- The Marías
Mejor Artista Pop
- Ariana Grande
- Charli XCX
- Justin Bieber
- Lorde
- Miley Cyrus
- GANADOR Sabrina Carpenter
- Tate McRae
Actuación Push del Año
- Agosto 2024 – Shaboozey – A Bar Song (Tipsy)
- Septiembre 2024 – Ayra Starr – Last Heartbreak Song
- Octubre 2024 – Mark Ambor – Belong Together
- Noviembre 2024 – Lay Bankz – Graveyard
- Diciembre 2024 – Dasha – Bye Bye Bye
- GANADOR Enero 2025 – KATSEYE – Touch
- Febrero 2025 – Jordan Adetunji – Kehlani
- Marzo 2025 – Leon Thomas – Yes It Is
- Abril 2025 – Livingston – Shadow
- Mayo 2025 – Damiano David – Next Summer
- Junio 2025 – Gigi Perez – Sailor Song
- Julio 2025 – Role Model – Sally, When the Wine Runs Out
Mejor Colaboración
- Bailey Zimmerman & Luke Combs – Backup Plan
- Kendrick Lamar & SZA – Luther
- GANADOR Lady Gaga & Bruno Mars – Die With a Smile
- Post Malone feat. Blake Shelton – Pour Me A Drink
- ROSÉ & Bruno Mars – APT.
- Selena Gomez & benny blanco – Sunset Blvd
Mejor Pop (Canción)
- Alex Warren – Ordinary
- GANADOR Ariana Grande – Brighter Days Ahead
- Ed Sheeran – Sapphire
- Lady Gaga & Bruno Mars – Die With a Smile
- ROSÉ & Bruno Mars – APT.
- Sabrina Carpenter – Manchild
Mejor Hip-Hop
- GANADOR Doechii – Anxiety
- Drake – NOKIA
- Eminem feat. Jelly Roll – Somebody Save Me
- GloRilla ft. Sexyy Red – Whatchu Kno About Me
- Kendrick Lamar – Not Like Us
- LL Cool J feat. Eminem – Murdergram Deux
- Travis Scott – 4X4
Mejor R&B
- Chris Brown – Residuals
- Leon Thomas & Freddie Gibbs – MUTT (REMIX)
- GANADOR Mariah Carey – Type Dangerous
- PARTYNEXTDOOR – N o C h i l l
- Summer Walker – Heart of a Woman
- SZA – Drive
- The Weeknd, Playboi Carti – Timeless
Mejor Alternativo
- Gigi Perez – Sailor Song
- Imagine Dragons – Wake Up
- Lola Young – Messy
- mgk & Jelly Roll – Lonely Road
- GANADOR sombr – Back to Friends
- The Marías – Back to Me
Mejor Rock
- GANADOR Coldplay – All My Love
- Evanescence – Afterlife
- Green Day – One Eyed Bastard
- Lenny Kravitz – Honey
- Linkin Park – The Emptiness Machine
- Twenty One Pilots – The Contract
Mejor Latin
- GANADOR Shakira – Soltera
- Bad Bunny – BAILE INoLVIDABLE
- J Balvin – Rio
- KAROL G – Si Antes Te Hubiera Conocido
- Peso Pluma – LA PATRULLA
- Rauw Alejandro & Romeo Santos – Khé?
Mejor K-Pop
- aespa – Whiplash
- JENNIE – like JENNIE
- Jimin – Who
- JISOO – earthquake
- GANADOR LISA ft. Doja Cat & RAYE – Born Again
- Stray Kids – Chk Chk Boom
- ROSÉ – toxic till the end
Mejor Afrobeats
- Asake & Travis Scott – Active
- Burna Boy ft. Travis Scott – TaTaTa
- MOLIY, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea – Shake It To The Max (Remix)
- Rema – Baby (Is It a Crime)
- Tems feat. Asake – Get It Right
- GANADOR Tyla – Push 2 Start
- Wizkid feat. Brent Faiyaz – Piece of My Heart
Mejor Country
- Chris Stapleton – Think I’m In Love With You
- Cody Johnson & Carrie Underwood – I’m Gonna Love You
- Jelly Roll – Liar
- Lainey Wilson – 4x4xU
- GANADOR Megan Moroney – Am I Okay?
- Morgan Wallen – Smile
Mejor Álbum
- Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS
- Kendrick Lamar – GNX
- Lady Gaga – Mayhem
- Morgan Wallen – I’m the Problem
- GANADOR Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet
- The Weeknd – Hurry Up Tomorrow
Video para Bien
- Burna Boy – Higher
- GANADOR Charli XCX – Guess (feat. Billie Eilish)
- Doechii – Anxiety
- Eminem feat. Jelly Roll – Somebody Save Me
- Selena Gomez & benny blanco – Younger And Hotter Than Me
- Zach Hood ft. Sasha Alex Sloan – Sleepwalking
Mejor Dirección
- Ariana Grande – Brighter Days Ahead
- Charli XCX – Guess
- Kendrick Lamar – Not Like Us
- GANADOR Lady Gaga – Abracadabra
- ROSÉ & Bruno Mars – APT.
- Sabrina Carpenter – Manchild
Mejor Dirección de Arte
- Charli XCX – Guess
- Kendrick Lamar – Not Like Us
- GANADOR Lady Gaga – Abracadabra
- Lorde – Man of the Year
- Miley Cyrus – End of the World
- ROSÉ & Bruno Mars – APT.
Canción del Verano
- GANADOR Tate McRae – Just Keep Watching(Compitieron artistas como Addison Rae, Demi Lovato, Justin Bieber, Sabrina Carpenter, entre otros)
Mejor Grupo
- aespa
- All Time Low
- Backstreet Boys
- GANADOR BLACKPINK
- Coldplay
- Evanescence
- Fuerza Regida
- Grupo Frontera
- Imagine Dragons
- Jonas Brothers
- KATSEYE
- My Chemical Romance
- SEVENTEEN
- Stray Kids
- The Marías
- Twenty One Pilots