Greeicy lanza hoy “Curándote”, fusión de varios ritmos como suena?

La artista multiplatino Greeicy sorprende hoy con el lanzamiento de “Curándote”, una canción contagiosa que invita a mover el cuerpo para exorcizar las penas. Escrita por Greeicy, Mike Bahía y Branbel, el tema conecta con el instinto natural del ser humano: el movimiento.

A través de la letra, la cantante reflexiona sobre el vaivén emocional de la vida, los buenos y malos tragos, el amor y el despecho, y cómo todos pueden ser celebrados o superados a través del baile. “Cuando nació esta canción, sabía que tenía una magia especial. Sabía que esa invitación a la sabrosura y al baile era sanadora, pero hoy lo confirmo”, expresó Greeicy en Instagram.

Musicalmente, “Curándote” es una fusión de ritmos del Dancehall, sonidos urbanos y del Pacífico colombiano, donde la marimba evoca géneros como el currulao, el bunde y el porro sabanero, creando una experiencia musical tanto sanadora como irresistible.

Este sencillo llega después del éxito de “Quiero +”, su megahit viral del verano que superó los 15 millones de reproducciones combinadas y dominó los charts virales de Spotify, alcanzando el #1 en Colombia y el #2 en Ecuador en septiembre.

Con “Curándote”, Greeicy cierra un año en el que reconectó con su esencia, lanzando temas reflexivos como “Limonar”, una balada que celebra la belleza de lo cotidiano y el poder transformador de la maternidad, y “Estas Ganas”, donde mostró su faceta más empoderada.

Además, la artista se prepara para iniciar 2026 con su participación en la serie de conciertos AT&T Playoff Playlist Live!, parte del College Football Playoff National Championship Weekend, compartiendo escenario con Peso Pluma, Latin Mafia y más.