¿Sabe cuántos comparendos impartieron en el primer día con el nuevo pico y placa en Armenia?

Armenia

Desde el lunes 1 de diciembre comenzó a operar el nuevo pico y placa en Armenia para vehículos particulares y motocicletas de siete de la mañana a siente de la noche de lunes a viernes.

En Caracol Radio Armenia hablamos con el secretario de tránsito y transporte, Setta Daniel Jaime Castaño que entregó detalles “El día de ayer, primero de diciembre, fue, digamos, el primer día donde se podían ya imponer órdenes de comparendo por infringir la restricción del pico y placa en la ciudad, que recordemos ya aplica en todo el perímetro urbano de Armenia”

Y agregó “Estamos muy satisfechos con los resultados, dado que se nota la acogida que hemos tenido por parte de la ciudadanía con esta nueva restricción y solo se impusieron durante todo el día dos órdenes de comparendo a dos conductores que fueron sorprendidos infringiendo la restricción sin estar en ninguna de las excepciones.

Invitación desde Setta

Entonces queremos hacer la invitación a todos los ciudadanos a que continuemos con este buen comportamiento, que es una manera de aportarle a mejorar la movilidad y la seguridad vial en la ciudad y de paso también pues aportamos para que las obras se puedan cumplir cabalmente y podamos poder disfrutar de ellas dentro de los tiempos establecidos.

Tenga en cuenta

El perímetro en el que aplicará la medida de pico y placa inicia en estos puntos de la ciudad, por lo que la totalidad del perímetro urbano está incluido en la restricción.

Entrada de El Caimo , desde Jardines de Armenia.

, desde Jardines de Armenia. Entrada de La Tebaida, desde el ordenador Malibú.

desde el ordenador Malibú. Entrada de Montenegro, enseguida del ordenador de Ciudad Dorada.

enseguida del ordenador de Ciudad Dorada. Entrada de Pueblo Tapao, desde la glorieta de Puerto Espejo.

desde la glorieta de Puerto Espejo. Entrada de Pereira, desde el ordenador Vásquez Cobo (Museo Quimbaya).

desde el ordenador Vásquez Cobo (Museo Quimbaya). Avenida Centenario, desde el Gimnasio Contemporáneo.

desde el Gimnasio Contemporáneo. Entrada de Calarcá, desde el ordenador de María Cristina.

desde el ordenador de María Cristina. Entrada de Circasia, por la vereda de Hojas Anchas y desde la calle 3 (vía que conduce a la institución Educativa CASD)

por la vereda de Hojas Anchas y desde la calle 3 (vía que conduce a la institución Educativa CASD) Entrada de la vereda La Patria, desde la institución Educativa Ciudadela de Occidente.

La multa

La multa para el conductor que sea sorprendido infringiendo el decreto del nuevo pico y placa en Armenia es de 630.000 pesos.