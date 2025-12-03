Procuraduría pidió al Consejo de Estado salvar la investidura del representante David Racero

JUDICIAL

La Procuraduría pidió a un magistrado del Consejo de Estado mantener la investidura del representante a la Cámara David Racero, por el caso Fruver.

El ministerio Público considera que no hay pruebas que acrediten que haya explotado a un trabajador de su UTL ni haber incurrido en una indebida destinación de dineros públicos. Por este mismo caso se le investiga en la Corte Suprema de Justicia.

“La presentación de capturas de pantalla, impresiones o textos transcritos carecen de valor probatorio técnico por sí solos, dado que este tipo de evidencias pueden ser fácilmente manipuladas o editadas sin dejar trazabilidad forense verificable”.

El funcionario de la Procuraduría consideró que este caso solo prueba que hubo una relación de confianza entre el congresista y su funcionario de la UTL, pero no permite una certeza de la configuración de la causal de desviación de dineros públicos, que para este caso sería la utilización de un funcionario hubiera sido asignado a una actividad particular que le retribuyera algún beneficio personal al representante.

A su turno, el representante Racero solicitó cerrar el proceso en su contra al considerar que no hay tacha en su conducta.

“No existe ningún elemento de convicción que permita inferir que existió una conducta de mi parte, ni siquiera asomo de ello”.

El representante David Racero fue demandado tras la publicación de una columna del periodista Daniel Coronell en la revista Cambio.

Se aseguró que el congresista, supuestamente utilizó a uno de sus integrantes de la UTL para que le atendiera un local comercial de frutas y verduras de su propiedad, en Bogotá entre noviembre de 2020 y enero de 2021 y una de las pruebas sería los pantallazos de chats por WhatsApp entre el congresista y el trabajador Leonardo García.