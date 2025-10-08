Procuraduría pide al Consejo de Estado no declarar la “muerte política” de David Racero

JUSTICIA

En la tarde de este 08 de octubre ante la Sección Quinta del Consejo de Estado se realizó una audiencia de pérdida de investidura en contra del representante a la Cámara por el Pacto Histórico, David Racero.

El representante está afrontando este proceso judicial por cuenta de una demanda que asegura que habría incurrido en la inhabilidad de presunto tráfico de influencias al pedir, supuestamente, nombramientos en el Servicios Nacional de Aprendizaje (SENA).

Demandante pide declarar muerte política

El abogado demandante, Samuel Ortiz Mancipe, sustentó ante la Sala sus argumentos de por qué debe acceder a las pretensiones y declarar la muerte política de Racero.

Ortiz se apoya en audios en los que el representante y Jorge Londoño, director del SENA, confabulan en un posible fraude que les permitiría nombrar algunas personas en esa entidad.

“Es posible inferir razonablemente que el señor Racero obtendría presuntamente un beneficio patrimonial con los nombramientos, pues dice en sus términos que sería. enriquecedor, una combinación entre su tío y de él, de unos contratos de prestación de servicios que tienen descuento, además de mencionar un negocio del que habla el representante a la Cámara aquí demandado", indicó Mancipe.

Asimismo, recuerda Mancipe que Félix Racero, tío del Representante, fue elegido para un contrato en esa entidad.

Procuraduría sale en defensa de investidura de Racero

En esta diliigencia la Procuraduría pidió que no se acceda a las pretensiones de la demanda, por considerar que no se probó que el congresista incurriera en alguna inhabilidad.

De hecho, dice la delegada que pese a que hay audios en los que Racero habla de nombramientos, no se puede comprobar que el demandado haya invocado su condición de representante para influir en la celebración de dichos contratos.

“Esta delegada considera que los hechos invocados no se adecúan de forma típica a la hipótesis normativa que regula el tráfico de influencia por cuanto no logró probarse de manera inequívoca la existencia de un influjo psíquico derivado de la investidura o el constreñimiento que determinara la actuación de un servidor a su favor o a un tercero”, indicó el Ministerio Público.

David Racero se defiende

El representante dijo en la audiencia de pérdida de investidura que ese proceso ante la justicia estaba siendo politizado.

“Creo que politizar el sistema de justicia, como algunos han pretendido, no le va bien ni a aquellos que están detrás de estos escenarios”, dijo el representante por el Pacto Histórico, David Racero, en la audiencia de pérdida de investidura en su contra por presunto tráfico de influencias.

Además, Racero aseguró que en ningún momento incurrió en tráfico de influencias, ni otro acto irregular.

“Soy una persona que ha respondido adecuadamente a mis votantes, que he respetado profundamente la legalidad la Constituci y el cargo que ostento que ha sido entregado por un grupo de ciudadanos que han confiado en mi palabra y en mi criterio. No he cometido ningún acto ilegal ni irregular, ni mucho menos he cometido alguna falta que pueda adjudicarme con el delito de tráfico de Y también las influencias debidamente comprobados”, indicó el representante Racero.