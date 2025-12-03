Ocho días más debe estar privado de la libertad el exalcalde de Dosquebradas, Diego Ramos

Dosquebradas

Hasta el 10 de diciembre el exalcalde de Dosquebradas, Diego Ramos y las otras dos personas detenidas por el caso de presunta corrupción, deberán esperar bajo custodia de las autoridades a que el Juez de Control de Garantías tome la decisión sobre si avalar o no la medida de aseguramiento en centro carcelario que solicitó la fiscal que lleva el caso.

Esta decisión la tomó luego de escuchar a los tres abogados defensores, quienes en el transcurso de las audiencias presentaron las evidencias con las que contaban para oponerse a la medida carcelaria.

En medio de esta audiencia, el abogado Juan David García, defensor de la exsecretaria privada de la alcaldía, Claudia García, dio a conocer una situación que se estaba presentando en el transcurso de estas audiencias; señaló que su defendida había sido abordada varias veces por Policía Judicial sin su abogado presente, con el propósito de que hablará con ellos del caso y así recibiera oportunidades.

Esta situación, dice el abogado defensor, se la dio a conocer Claudia por medio de un escrito.

El abogado, también señaló en su argumentación que no existen motivos fundados, como lo dio a entender la Fiscalía, para que hubiese una obstrucción a la justicia por parte de Claudia si continúa su proceso penal en libertad.

El miércoles 10 de diciembre a las 8:00 de la mañana, luego de que el juez estudie toda la evidencia tomará la decisión de dejar a estas tres personas en libertad o en una cárcel mientras avanza el proceso.

Independientemente de la decisión que tome el juez, estas tres personas continuarán vinculadas al proceso penal donde la Fiscalía investiga un presunto caso de corrupción con un contrato llevado a cabo en las fiestas aniversarias de Dosquebradas para el año 2022 cuando este municipio cumplía 50 años.

Cabe recordar, que la Fiscalía le imputó al exalcalde de Dosquebradas dos delitos, Peculado por apropiación en favor de terceros agravado e interés indebido en la celebración de contratos, y al exsecretario de Gobierno y exsecretaria privada de Dosquebradas el delito de interés indebido en la celebración de contratos; cargos que ninguno de los implicados aceptó.