“La democracia no tambalea, pero puede caer”: Bruce Mac Master llama a protegerla en su nuevo libro

El nuevo libro de Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, “La agenda de la desestabilización” es un llamado a cuidar la democracia colombiana.

30:00

Bruce Mac Master. Presidente de la ANDI

En el marco del Foro Visión 2026 “Tendencias Colombia” que se lleva a cabo en el Country Club en el norte de Bogotá, Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, participó en un doblete de eventos. Además de su intervención en el foro, Mac Master presentó su libro “La agenda de la desestabilización” en el Gimnasio Moderno a las 6:30 de la tarde, con la participación de Mauricio Vargas.

