Comunidad de Minuto de Dios denuncia que les quitaron CAI en uno de los sectores más convulsionados. / Foto: Cortesía.

Cúcuta

Hay malestar entre los habitantes del barrio Minuto de Dios de la ciudad de Cúcuta, después que las autoridades les quitaron un CAI que estaba ubicado en uno de los sectores más convulsionados.

“Quedamos muy sorprendidos cuando vimos que, como a las cuatro de la mañana vinieron con la grúa a llevarse el CAI y no pudieron. El CAI se pinchó y duró ahí toda la tarde, teníamos como esa esperanza de que no se lo llevarán, pero no, nos llevamos la sorpresa que quien lo mandó a quitar fue el señor alcalde para llevárselo para el Triángulo“, indicó Eliana Bautista, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio.

Aseguró que la comunidad rechaza el retiro del CAI, teniendo en cuenta que éste estaba ubicado en inmediaciones a un parque, que en horas de la noche es bastante oscuro y donde ya se han presentado varios hechos de homicidios.

“No me dieron ninguna explicación, no avisaron, llegaron así de repente, se los llevaron y pues imagínense si antes habían homicidios estando el CAI ahí, ahora cómo será sin el CAI. La comunidad está muy triste y de verdad que estamos muy sorprendidos que el señor alcalde nos haya retirado el CAI, si sabe todo lo que ha pasado en ese parque”.

Pidió a las autoridades retornar la seguridad para su barrio.