Autorizan libre circulación de motos hasta las 5 a.m. en Cartagena: ¿Cómo será?

Por medio del Decreto No. 2206 del 07 de noviembre de 2025, por medio del cual se establecen medidas de restricción de circulación vehicular para la temporada de Fin de Año y se dictan otras disposiciones, el alcalde mayor de Cartagena Dumek Turbay eliminó restricciones viales para los trabajadores de hoteles, comercios, restaurantes y bares que se movilizan en motocicletas y que, por la prohibición de circular después de las 11 p. m., sufren contratiempos y sobrecostos para regresar a sus casas, luego de terminar sus labores en negocios nocturnos, especialmente en la temporada alta de Fin de Año.

“Si hay un clamor ciudadano que cada vez que camino por el Centro Histórico o por zonas turísticas de Cartagena es este. Muchos jóvenes, mujeres, migrantes y ciudadanos que trabajan en el sector hotelero, turístico, de gastrobares o de negocios nocturnos siempre me piden un regreso seguro, económico y cómodo a sus casas; por ende, decretamos este beneficio para mejorar su calidad de vida y proteger sus bolsillos”, expuso el alcalde Dumek Turbay.

Y resaltó: “Esto también es una forma de promover empleo formal, pues muchos desisten de trabajar hasta altas horas de la noche por lo tortuoso y caro que es el regreso a sus casas en taxis colectivos o en servicios de plataformas digitales. Siempre me cuentan que se les va el salario en varios transportes, siempre con dificultad para los que viven al sur de la ciudad o en municipios cercanos como Turbaco o Arjona. Así que para un regreso seguro, cómodo y económico a sus casas hemos decidido permitir su circulación en toda Cartagena hasta la madrugada”.

Por lo tanto, el decreto permite la circulación, en toda la ciudad, de vehículos motocicletas del personal que labora en los hoteles, restaurantes, bares y comercios formales en el horario comprendido entre las 11:00 p. m. hasta las 5:00 a. m. del día siguiente desde el 24 de noviembre de 2025 hasta el 23 de enero de 2026, siempre y cuando no estén bajo la restricción de Pico y Placa.

El alcalde Dumek Turbay explicó que para evitar inconvenientes o “colados” en el beneficio para este grupo laboral, se concerta con gremios hoteleros, comerciales, de restaurantes y gastrobares para hacer caracterizaciones respectivas de sus empleados que necesitan acceder a la excepción.

Para efectos de la aplicación de la excepción, el empleador (hoteles y comercios) deberá remitir al Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte - DATT el listado de las placas de las motocicletas, junto con el nombre de los empleados asociados a su uso que requieran el respectivo permiso.

“Sabemos que hay personas que usan la moto para trabajar y que sus jornadas se extienden hasta la noche, luego del cierre de comercios, inventarios en restaurantes o turnos en hoteles; y que ahora dejarán de tener como dolor de cabeza el regreso a sus casas”, dijo Turbay.

Retorno a casa con seguridad vial para las motos de alto cilindraje

El pasado 21 de octubre, en medio de una mesa de acuerdos con los moteros de Cartagena, el alcalde Dumek Turbay se comprometió con clubes de motos de alto cilindraje de la ciudad a suspender la prohibición de su circulación después de las 11 de la noche. Esto para promover un regreso a sus hogares con seguridad vial.

Los propietarios de motos de alto cilindraje de competición o recreativas le expusieron al alcalde Dumek Turbay que la práctica de su deporte y afición se realiza frecuentemente en pistas privadas de Barranquilla o a las afueras de Cartagena para evitar accidentes en calles internas de la ciudad, en horarios nocturnos posteriores a horas laborales; por lo que su regreso a casa “lo hacen a contrarreloj”, para no ser multados por circular después de las 11 de la noche.

Por lo tanto, todos los motociclistas certificados por grupos organizados y clubes de motos de alto cilindraje ahora podrán circular entre la medianoche y las 2 a. m. desde el día siguiente desde el 24 de noviembre de 2025 hasta el 23 de enero de 2026, en los siguientes barrios: Crespo, Marbella, El Cabrero, Centro, Getsemaní, Manga, Bocagrande, Castillo Grande El Laguito y Castillo San Felipe.