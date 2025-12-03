Félix Hernando Ramírez González fue elegido como nuevo contralor de Tunja

Tunja

En sesión plenaria del Concejo Municipal de Tunja fue elegido Félix Hernando Ramírez González como nuevo contralor de la capital boyacense, tras cumplirse el proceso de selección y votación entre los tres aspirantes al cargo.

Durante la jornada, los candidatos Andrés Julián Alfonso Pérez, Carlos Arturo Pérez Díaz y Félix Hernando Ramírez González realizaron una presentación de 15 minutos cada uno, como lo establece la normatividad, sin que esta intervención incidiera en la calificación final.

El proceso estuvo dirigido por la presidenta del Concejo, Sandra Estupiñán, y posteriormente se procedió a la votación, que dejó como resultado 12 votos a favor de Ramírez González, tres votos en blanco y dos no marcados.

Tras su elección, el nuevo contralor aseguró que su compromiso es trabajar por el fortalecimiento del control fiscal en la ciudad. “Este es un trabajo fuerte que, con disciplina, la ayuda de Dios y el acompañamiento de la ciudadanía, vamos a sacar adelante”, afirmó.

Añadió que su principal objetivo será articular los procesos internos de la entidad para garantizar una correcta vigilancia de los recursos públicos. “La Tunja que tanto queremos necesita articular los planes de acción y los planes de mejora continua de la Contraloría, para que la fiscalización de los recursos y de los proyectos que se ejecutan nos permita generar bienestar y desarrollo para la ciudad”, señaló.

Sobre la independencia de la entidad, fue enfático en afirmar que su gestión estará marcada por la transparencia: “La independencia, bajo el principio de la transparencia y la publicidad, es lo que nos va a permitir hacer una contraloría eficiente y eficaz para Tunja”.

Ramírez González también se refirió a su perfil personal y académico: “Soy tunjano, tengo 37 años, soy economista, especialista en finanzas, con maestrías en Dirección y Administración de Negocios y en Administración de Empresas”.

En cuanto a su experiencia laboral, explicó que ha trabajado tanto en el sector público como en el privado, con paso por entidades como el DPS, el SENA y programas nacionales como Jóvenes en Acción, además de ejercer la docencia universitaria durante más de cinco años.

Finalmente, frente a los primeros procesos de auditoría, indicó: “Es importante hacer un empalme rápido y técnico para identificar los contratos y proyectos que vamos a empezar a auditar. Todos los recursos públicos requieren seguimiento y control permanente”.