Familias que salieron desde el municipio de El Peñol completaron más de 36 horas en Pasto

Pasto-Nariño

Desde el pasado lunes 210 familias procedentes del municipio de El Peñol en el centro occidente de Nariño llegaron a la capital de Nariño solicitando asistencia humanitaria tras advertir las dificultades y temor debido a recientes hechos de alteración de orden público por enfrentamientos armados y ataques a la Policía.

El gobernador del Cabildo indígena, Edwin Chaves dijo a Caracol Radio que tuvieron que trasladarse a Pasto debido a la falta de garantías de seguridad y la alteración de orden público en su municipio, argumentando además que su comunidad busca la implementación de estrategias para recuperar la tranquilidad en el territorio.

Según Chaves la afectación es general principalmente para menores de edad que no pueden asistir a su escuela por la cercanía a la estación de Policía.

El secretario de Seguridad, Paz y Convivencia del departamento Alex González dijo a Caracol Radio que ya se hizo el primer comité de justicia transicional sobre la situación de El Peñol y aseguró que no se configura un desplazamiento forzado.

Lo propio dijo el gobernador de Nariño Luis Alfonso Escobar, para quien tampoco se configura un desplazamiento obligado.

“No puede ser que quienes se desplazan digan que vienen desplazados, pero que lo que ellos esperan es una reunión política con la Gobernación”. Según Escobar en la zona se está retomando el control a través de la estrategia de seguridad para enfrentar a las estructuras existentes en el sector, entre estas la Franco Benavides, de Estado Mayor central de las Farc.

¿Cómo se está atendiendo a esta comunidad?

La administración municipal en Pasto, a través del enlace de victimas Ricardo Uscategui, ue pese a los escasos recursos para la atención de víctimas se está brindando las garantías tanto de seguridad como de atención primaria.

De otra parte en las últimas horas y tras conocerse un comunicado por parte de la alcaldía de El Peñol, en el que se anunciaba la suspensión de actividades correspondientes al Carnaval de Negros y Blancos se anunció de manera oficial que estas sí se van a desarrollar tras recibir garantías por parte de la Gobernación de Nariño.