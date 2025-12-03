Antes de Navidad, Nariño ya acumulaba 22 lesionados por pólvora

Las autoridades señalaron que las afectaciones por pólvora no solamente dejan impactos físicos, sino también psicológicos. Crédito: Secretaría Departamental de Salud del Cauca.

Pasto-Nariño

En Instituto Departamental de Salud de Nariño-IDSN confirmó que ya fue activado el periodo de vigilancia intensificada de lesiones por pólvora, que estará vigente hasta el 17 de enero.

Con esta medida, las autoridades del sector salud realizan seguimiento diario a los casos de quemados y a las intoxicaciones por fósforo blanco que puedan registrarse en los 64 municipios del departamento.

La directora del IDSN, Ana Belén Arteaga Torres, aseguró que la meta para el periodo 2025 – 2026 es continuar reduciendo el número de lesionados y evitar que el departamento siga ocupando los primeros lugares a nivel nacional.

Durante la temporada 2024 – 2025 se logró una disminución de 40 casos frente al año anterior. No obstante, en la vigilancia rutinaria de este año ya se han reportado 22 personas afectadas, principalmente en celebraciones patronales. Por ello, se hace un llamado a alcaldes, autoridades eclesiásticas y a toda la ciudadanía a evitar el uso de pólvora en estas festividades.

La campaña “Mejor sin pólvora” con la que se busca sensibilizar a la comunidad sobre los riesgos de la manipulación de estos elementos, ha llegado a varios municipios, sensibilizando a más de 2 mil personas sobre los graves daños que estos artefactos generan en la salud humana y animal, así como en el medio ambiente.

Finalmente, se recordó que la fabricación, almacenamiento, compra o venta ilegal de pólvora tiene sanciones legales y económicas. La ciudadanía puede denunciar cualquier irregularidad en la línea 310 288 41 36.