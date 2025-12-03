En riesgo el abastecimiento de combustible para Nariño desde Tumaco

Tumaco-Nariño

De acuerdo con la administración portuaria de Tumaco, recientes decisiones operativas de la DIAN ocasionaron la suspensión de actividades clave, lo que afecta la continuidad del abastecimiento de combustibles en la región.

La situación comenzó a mediados de noviembre, cuando el puerto adelantaba un proceso rutinario de exportación de aceite de palma y la plataforma de la DIAN quedó deshabilitada, al reportar el vencimiento de una póliza de garantía. Aunque se otorgó una habilitación temporal tras cumplir requisitos adicionales, posteriormente la entidad negó esa misma habilitación, según el concesionario, con argumentos que no se ajustan a la normativa del proceso.

La medida ha frenado operaciones esenciales, entre ellas el ingreso marítimo de combustibles, principal vía de abastecimiento para Nariño, según Guillermo Londoño, vocero Sociedad Porturaria de Tumaco

La concesión advierte que esta interrupción podría comprometer la disponibilidad de combustible en todo el territorio, ante lo cual el puerto interpuso una acción de tutela por vulneración del derecho fundamental a la seguridad energética de la población nariñense.

La concesionaria del puerto hizo un llamado urgente para que se restablezca la operación mientras avanza el trámite de habilitación definitiva y así garantizar que Nariño siga contando con el suministro necesario para su funcionamiento y su economía.

La decisión sobre la habilitación temporal está ahora en evaluación por parte del nivel central de la DIAN.

Mientras esto sucede se convocará a una mesa de trabajo para analizar la situación dijo a Caracol Radio el gobernador de Nariño Luis Alfonso Escobar, teniendo en cuenta que la suspensión pone en riesgo el abastecimiento de combustibles además de afectar otros procesos de exportación.

“Rápidamente si allí ocurriera alguna dificultad en el tema de abastecimiento tomaremos los correctivos con el Ministerio de Minas y Energía pero sin duda la alerta de la DIAN significa que hoy todos los municipios de la Costa Pacífica el departamento seguramente y el sur estamos expectantes, pero sobre todo necesitamos rápidamente hacer que Pacific Port pueda resolver sus problemas económicos y por supuesto de pago con los municipios y la DIAN”: agregó.