Esta es la lista de la Alianza Verde a la Cámara por Boyacá

Jaime Raúl Salamanca encabeza la lista que será presentada oficialmente en Tunja.

Boyacá

A unas horas de que se cumpla el plazo de la Registraduría el partido Alianza Verde es el segundo, después del Pacto Histórico que presenta los candidatos a la Cámara de Representantes por Boyacá. Elecciones que se realizarán el 8 de marzo de 2026.

Estos son los candidatos:

Jaime Raúl Salamanca: Contador Público, exdiputado, exsecretario de Educación de Boyacá, expresidente de la Cámara y cabeza de lista para las elecciones de 2026.

Ramiro Barragán Adame: Administrador Público, exalcalde de Nobsa, exgobernador de Boyacá y quien en un comienzo sonó para aspirar al Senado.

Yamit Noe Hurtado: Médico, exalcalde de Paipa, exgerente del Hospital San Rafael de Tunja.

Vivian Nieto Flórez: Diseñadora Industrial, Magíster en Gestión Ambiental, Especialista en Gerencia de Proyectos, Activista y defensora de los animales, directora de la Fundación Mi Mejor Amigo de Chiquinquirá

Adelina Numpaque Sarmiento: Abogada y Administradora Pública Consejera del Consejo Municipal de Juventud de Tunja.

William Donato Gómez: Coronel en retiro de la policía, secuestrado por las Farc el 4 de agosto de 1998 en la toma de Miraflores, Guaviare escapó de sus captores luego de una operación militar en 2010 cuando fueron rescatados entre otros uniformados, el general Luis Mendieta.

El partido Alianza Verde estaría organizando un evento público para presentar a sus candidatos este sábado 6 de diciembre en Tunja.