🔴EN VIVO Bogotá: Trancón en Autopista Norte por tractocamión y bloqueos complican la movilidad HOY

Trancón en Autopista Norte por tractocamión y bloqueos complican la movilidad este 3 de diciembre

Un incidente de gran complejidad ha generado caos vehicular en la Autopista Norte de Bogotá, a la altura de la calle 232, cerca del centro comercial BIMA. Un convoy de vehículos de carga, incluyendo tractomulas y tractocamiones, custodiados por el Ejército Nacional y con destino a la Industria Militar (INDUMIL), sufrió un percance en la madrugada, cuando uno de los vehículos se partió a la mitad.

Jhon González, Subsecretario de Gestión para la Movilidad, explicó en 6AM de Caracol Radio la magnitud del operativo que se ha desplegado para manejar la situación. El vehículo transportaba un “material especial” que, aunque no es explosivo, es una “base” que requiere un manejo especializado.

Desde el momento del incidente, se activó un protocolo de gestión de tráfico que involucra a guías, agentes de policía de tránsito, el Ejército y bomberos. Sin embargo, el transbordo del material no puede ser realizado por personal común, sino que debe ser ejecutado por personal especializado de INDUMIL y bomberos de Bogotá.

González informó que los equipos de INDUMIL ya se encuentran en el lugar para revisar el estado del material y proceder con el transbordo, lo que permitirá liberar el carril afectado de la Autopista Norte. Actualmente, solo dos carriles están habilitados para el ingreso a la ciudad, lo que ha provocado altas condiciones de congestión, especialmente en la hora pico.

El subsecretario hizo un llamado a los conductores para que utilicen rutas alternas. Aunque la Autopista Norte sigue siendo una vía de ingreso, se recomienda considerar la Carrera Séptima, la vía suroeste y otros corredores para ingresar a la capital.

En cuanto a la normalidad del tráfico, el funcionario estimó que el proceso tomará entre las 7:00 a. m. y las 9:00 a. m. Subrayó que la prioridad no es solo mover el vehículo, sino asegurar el manejo adecuado del material especial. Para ello, se espera la llegada de vehículos de carga especializados de INDUMIL y grúas de gran capacidad.

El subsecretario enfatizó la complejidad de la situación, debido a la naturaleza del material químico especial que se transporta. Por tal razón, la revisión y el transporte del material son cruciales antes poder retirar el vehículo varado.

Además de este incidente en la Autopista Norte, el equipo de Movilidad Bogotá registró otro trancón significativo en la salida por el sur, en la vía al Llano, por una protesta de transportadores.

Comunicado de INDUMIL

Minuto a minuto de la movilidad HOY 3 de diciembre

9:34 a.m. | El camión es retirado de la vía y se recupera la movilidad en la Av. Centenario (Calle 13) con carrera 83, en sentido Oriente - Occidente.

9:23 a.m. | Siniestro entre motociclista y ciclista en la localidad de Santa Fe, en la Carrera 7 con calle 32, en sentido Sur - Norte.

9:08 a.m. | Se registra alto flujo vehicular ingresando a la ciudad por el Norte, así:

📍Carrera 7 desde calle 245 hasta calle 183

📍Autopista Norte desde los limites de Bogotá hasta calle 233



8:37 a.m. | El bus es retirado de la vía y se recupera la movilidad en la Autopista Sur con carrera 73, en sentido Occidente - Oriente.

8:32 a.m. | Para ingresar a la ciudad por el Norte se sugiere tomar la Carrera 7, debido a tractocamión varado en la Autopista Norte con calle 233, en sentido Norte - Sur.

8:03 a.m. | Se gestiona el tráfico en los siguientes puntos: Carrera 7 con calles 187 y 183 / Autopsita Norte con calles 233, 209, 192, 193 y 187, Norte - Sur.

📍Carrera 7 con calles 187 y 183

7:55 a.m. | Camión varado en la localidad de Suba, en la Autopista Norte con calle 146, en sentido Norte - Sur.

7:50 a.m. | Bus varado en la localidad de Ciudad Bolívar, en la Autopista Sur con carrera 73, en sentido occidente - oriente.

7:36 a.m. | Siniestro entre volqueta y motociclista, en la localidad de Antonio Nariño, en la Av. Caracas con calle 17 Sur, en sentido Sur - Norte.

7:00 a.m. | Continúa la gestión de tráfico por parte del Grupo Guía, Agentes Civiles y Tránsito en la Autopista Norte con calle 233, en sentido Norte - Sur. Ruta alterna: Carrera 7.

🚚A la espera del vehículo en el que será trasbordada la carga.



6:00 a.m. | Tractocamión varado en la localidad de Suba, en la Autopista Norte con calle 233, en sentido Norte - Sur.