Policía de Boyacá despliega plan especial de seguridad y movilidad para la temporada navideña

El Departamento de Policía Boyacá puso en marcha desde el 1º de diciembre su Plan Navidad, una estrategia diseñada para garantizar la seguridad, la movilidad y el disfrute de propios y visitantes durante la temporada decembrina. Así lo confirmó el coronel Fredy Barbosa, comandante de la Policía de Boyacá, quien señaló que más de 200 uniformados reforzarán el pie de fuerza habitual en el territorio.

“Ya iniciamos nuestra temporada navideña en Boyacá. Este 1º de diciembre desplegamos todas nuestras capacidades con el Plan Navidad. Más de 200 hombres llegan a fortalecer nuestras labores para atender los eventos de diciembre y acompañar a los turistas que visitan el departamento”, explicó.

Plan especial para el encendido del alumbrado en el Puente de Boyacá

Uno de los eventos que más preocupa a las autoridades es el encendido del alumbrado navideño en el Puente de Boyacá, programado para este domingo 30 de noviembre. Cada año, la gran afluencia de público genera fuertes congestiones en la doble calzada.

El coronel indicó que, en coordinación con la Gobernación de Boyacá y la Policía Metropolitana de Tunja, ya se diseñó un plan de movilidad especial para evitar trancones y garantizar el flujo hacia el lugar y hacia otros destinos del departamento.

“Vamos a tener artistas de talla nacional e internacional y sabemos que será un día complejo. Tendremos más de 150 uniformados en la zona del evento, además de un refuerzo importante de la Policía de Carreteras para atender la movilidad desde la mañana”, explicó.

El dispositivo se extenderá hasta enero

El oficial señaló que el despliegue navideño se mantendrá hasta mediados de enero, especialmente por las festividades que tradicionalmente se celebran en varios municipios tras el puente de Reyes.

“Creemos que hasta el 15 de enero continuarán los dispositivos especiales, sin contar los refuerzos adicionales que se harán en municipios donde hay ferias o festividades”, manifestó.

Control a la pólvora y al licor adulterado

En los consejos de seguridad municipales ya se solicitó a los alcaldes expedir los decretos de restricción y control del uso de pólvora. La Policía enfatizó en la necesidad de evitar lesiones y emergencias relacionadas con su manipulación.

Sobre el licor adulterado, el coronel informó que actualmente funcionan más de 20 puestos de control en todo el departamento, con apoyo del Ejército Nacional y la Policía de Carreteras.

“No solo estamos verificando licor adulterado: cualquier sustancia o elemento que pueda estar involucrado en delitos tipificados en el Código Penal será controlado”, precisó.

Las autoridades reiteraron su invitación a la ciudadanía para disfrutar de las celebraciones navideñas con responsabilidad y aprovechar la oferta turística del departamento con total tranquilidad.